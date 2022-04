ATV Frage der Woche: Mehrheit - Nehammer Amt des Bundeskanzlers nicht gewachsen

"ATV Aktuell: Die Woche" heute um 22:20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 500 Österreicher:innen: "Was meinen Sie, ist Karl Nehammer dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen?"

Die Mehrheit der Befragten, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, findet, dass Karl Nehammer dem Amt des Bundeskanzlers nicht gewachsen ist: 24 Prozent meinen "nein, auf keinen Fall" und 26 Prozent "eher nein". 38 Prozent (13 Prozent "ja, auf jeden Fall", 25 Prozent "eher ja") sehen Karl Nehammer für die Funktion als ausreichend qualifiziert. 12 Prozent haben keine Meinung dazu.

Unter den Wählergruppen zeigen sich große Unterschiede. Während 90 Prozent der ÖVP-Wählerschaft geschlossen hinter ihrem Kanzler steht, sieht auch die große Mehrheit der Wählerschaft des grünen Koalitionspartners (61 Prozent) Nehammer dem Amt des Bundeskanzlers "auf jeden Fall" bzw. "eher" gewachsen.

Die größten Kritiker hat Nehammer in der Opposition: 94 Prozent der FPÖ-Wählerschaft und 59 Prozent der SPÖ- Wähler:innen sehen Nehammer als Bundeskanzler "auf keinen Fall" bzw. "eher nicht" geeignet.

Peter Hajek: "Die türkise Wählerschaft steht geschlossen hinter ihrem Parteichef, was ob der Kritik der letzten Wochen Labsal auf die Nehammer-Wunden ist. Auch die Grünen-Wähler:innen zeigen sich gnädig. Damit hat der Kanzler zumindest die Regierungswähler auf seiner Seite. Problem daran: Es handelt sich dabei nur mehr um ein Drittel der Wählerschaft. Will man also in Zukunft reüssieren, dann muss man auch beim Mitbewerb punkten."

"ATV Aktuell: Die Woche" am Sonntag, 24. April, um 22:20 Uhr bei ATV.



Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470