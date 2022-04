Biz 2022 | 23. Juni 2022 - eventbiz | hotelbiz | seminarbiz

Perchtoldsdorf (OTS) - News und Angebote aus der MICE Branche, Trends und Experten-Insights und natürlich darf das Branchen-Networking nicht fehlen: Live auf der Biz-Fachmesse versammelt sich die Tagungsbranche und zeigt welche attraktiven und neuen Angebote sie bereithält.

Am 23. Juni 2022 findet wieder die MICE-Fachmesse rund um Events, Seminare, Incentives und Geschäftsreisen im Schloß Schönbrunn Orangerie/Apothekertrakt statt. Über 100 AusstellerInnen, ein topaktuelles und spannendes Vortragsprogramm u.a. zu dem neuen Wiener Veranstaltungsrecht, Gesichtlesen, Eventtrends, sowie das beliebte „Taste the Biz!“ Programm bilden den perfekten Rahmen für einen erfolgreichen MICE-Tag.

Mit hochkarätige AusstellerInnen austauschen und Ideen entwickeln

Veranstalterin Christina Neumeister-Böck, n.b.s marketing & events: „Vor Ort im direkten Kontakt mit den Biz BesucherInnen sich auszutauschen, Ideen gemeinsam zu entwickeln und Events zu planen, darauf freuen sich unsere AusstellerInnen schon sehr. Unsere langjährigen AusstellerInnen wie z.B. Business Class Steyr & Nationalpark Region, Green Meetings/Österreichisches Umweltzeichen, Flemings Hotels, Landzeit Seminarzentren und die Convention Bureaus der Bundesländer, sowie auch viele neue MICE-AnbieterInnen versammeln sich dazu auf der Biz.“

Spannende AusstellerInnen warten auf die BesucherInnen

Zusätzlich zu unseren langjährigen AusstellerInnen sind auch viele MICE AnbieterInnen aus ganz Österreich das erste Mal vertreten. So präsentieren sich unter anderem die attraktiven Wiener Eventlocations die Expedithalle, das Hotel Max Brown 7th District, die Messe Wien, STANDout, sowie die Agentur Martina Kapral erstmalig auf der Biz. Aus den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark können sich die BesucherInnen auf die neuen AusstellerInnen: das Stift Klosterneuburg, die Tabakfabrik Linz, sowie die Domaines Kilger Schloss Gamlitz freuen. Aus den westlichen Bundesländern bieten die Congress und Messe Innsbruck, das Narzissendorf Zloam und das Kultur- und Kongresshaus Am Dom verlockende Veranstaltungs- und Meeting-Möglichkeiten. Hier geht’s zum Biz-Ausstellerverzeichnis.

Fachmesse für Veranstaltungsprofis, EventmanagerInnen und Organisationsprofis

Die Biz richtet sich an MitarbeiterInnen von Firmenreisestellen, SeminarplanerInnen, Trainingsinstitute, sowie an MitarbeiterInnen von Marketing- und PR-Abteilungen, Eventagenturen, Vereine, BetriebsrätInnen und all jene, die beruflich Veranstaltungen, Incentives, Kongresse oder Ausflüge für Gruppen organisieren. An einem Nachmittag haben sie die Gelegenheit, das vielseitige Angebot der AusstellerInnen kennen zu lernen. Im entspannten Rahmen lässt es sich gut neue Kontakte knüpfen, BranchenkollegenInnen wieder treffen, sowie dem ein oder anderen Vortrag lauschen.

Die Teilnahme an der Biz ist für FachbesucherInnen kostenlos, eine Registrierung online ist erforderlich und unter info.biz.co.at/anmeldung möglich.

Die Biz 2022 - auf einen Blick:

Donnerstag, 23. Juni 2022 |12.00 - 19.00 Uhr

Schloß Schönbrunn, Apothekertrakt | Schönbrunner Schlossstraße 47 | Eingang Orangerie

