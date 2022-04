TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 24. April 2022 von Alois Vahrner "Europas Angst vor Beben in Paris"

Innsbruck (OTS) - Verliert Emmanuel Macron bei der heutigen Präsidentschafts-Stichwahl gegen Marine Le Pen, dann bedeutet das für die EU eine noch weit größere Erschütterung als der Brexit.

Ganz Europa blickt heute mit Hochspannung nach Frankreich. Anders als 2002, als ihr rechtsextremer und von ihr dann nach diversen Ausritten später aus der Partei ausgeschlossener Vater Jean Marie Le Pen in der Stichwahl gegen Jacques Chirac nur knapp 18 Prozent der Stimmen holte, ist Marine Le Pen Amtsinhaber Emmanuel Macron laut Umfragen sehr nahe gerückt – und anders als 2017, als sie mit knapp 34 Prozent in der Stichwahl noch klar unterlag, hat Le Pen diesmal echte Chancen, in den Élysée-Palast einzuziehen.

Dass das so ist, hat mehrere Gründe: Ihr Wahlkampf ist anders als früher, als sie mit radikalen Positionen bürgerliche WählerInnen verschreckte, deutlich gemäßigter. Ausnahme Ausländerpolitik. Auf ihre Forderung nach einem Austritt aus EU oder dem Euro hat sie verzichtet, stattdessen präsentiert sie sich als Anwältin der kleinen Leute und gegen die Teuerung. Eine weiterhin extreme Rechtsaußen im Schafspelz, die viel politische Kreide gegessen hat, monieren die Gegner.

Dass Le Pen diesmal so gut liegt, ist auch Schuld des einstigen Polit-Überfliegers Macron. Die extrem hochgsteckten Erwartungen hat er nur teilweise erfüllt, vielen gilt er als abgehoben und als „Politiker der Reichen“, etwa der französischen Linken. Bleiben zu viele Franzosen zu Hause, anstatt dem für sie doch kleineren Übel, Macron die Stimme zu geben, könnten sie mit einer Präsidentin Le Pen aufwachen – für die EU, die wie Macron oft zu wenig am Puls der BürgerInnen ist, ein noch weit größeres Beben als der Brexit. Sogar eines, das die Zukunft der Union, wie wir sie kennen, in Frage stellt. Und das ausgerechnet jetzt, da der Westen angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine entschlossen zusammengerückt ist.

