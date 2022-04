FPÖ - Nepp zu Heumarkt: Schluss mit dem Tojner-Tower – Widmung aufrollen

UNESCO-Welterbe muss ohne jeden Abstrich bewahrt werden

Wien (OTS) - „Die aktuell durchgesickerten Neuigkeiten in der Causa Heumarkt und UNESCO-Welterbe bestätigen unsere Forderung nach einem völligen Projektstopp“, erneuert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp eine freiheitliche Kernforderung.

„Ich frage mich, was die Sozialdemokratie antreibt, sich derartig vor den Karren eines umstrittenen Milliardärs spannen zu lassen“, kritisiert Nepp. „Ich verweise auf die Causen Buntes Wohnen, Gesfö und Riedenhof sowie WBV-GFW – in die Michael Tojner unmittelbar involviert ist“, betont Nepp die geltende Unschuldsvermutung für alle Beteiligten. „Die Causa Buntes Wohnen ist juristisch nicht abgeschlossen und reicht direkt in den Heumarkt hinein. Schließlich gehörte die Liegenschaft zu diesem Komplex“, erinnert Nepp an problematische Zusammenhänge.

„Die Heumarkt-Widmung muss aufgerollt werden. Bis zur rechtlichen Klärung des Buntes Wohnen-Komplexes muss es einen völligen Projektstopp geben – und dann allenfalls eine 100 Prozent UNESCO-konforme Lösung“, kündigt Nepp Initiativen im Rathaus an.

