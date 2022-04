Mahrer/Olischar ad Heumarkt: Weiterhin viele Fragen offen

Welterbe-konforme Lösung muss garantiert werden – Konsequente Entscheidungen gefragt

Wien (OTS) - „In der Causa Heumarkt sind offensichtlich weiterhin viele Fragen offen. Was es jetzt braucht, sind konsequente und konstruktive Entscheidungen“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien Stadtrat Karl Mahrer und Planungssprecherin Gemeinderätin Elisabeth Olischar angesichts der aktuellen Berichterstattung in der Tageszeitung „Kurier“.

Causa entwickelt sich zu einer unendlichen Geschichte

Bekanntlich sei das Historische Zentrum von Wien, welches den Titel seit 2001 trägt, im Juli 2017 auf die Rote Liste der bedrohten Welterbestätten der UNESCO gesetzt worden.

„Diese Causa hat sich zu einer unendlichen Geschichte entwickelt. Seit bereits 1752 Tagen, seit dem Zeitpunkt der Aufnahme in die Rote Liste, warten wir auf fundierte Lösungen der Stadt“, so Olischar weiter.

Stadtverantwortliche agieren ohne Plan

Noch Anfang Februar seien von Landtagspräsident Ernst Woller vielversprechende Ankündigungen zur Welterbeverträglichkeit getätigt worden, jedoch ohne dabei einen wirklich konkreten Entwurf vorzulegen.

„Viel zu lange schon beschäftigt die Heumarkt-Causa die Wiener Kommunalpolitik.Wien muss so rasch wie möglich runter von der Roten Liste. Und es muss für die Zukunft gewährleistet sein, dass sich ein derartiger Fall nicht wiederholen kann“, so Mahrer und Olischar abschließend.

