10. Pädagogischer Nachmittag der St. Nikolausstiftung: Selbst | Wert | Schätzung – Kinder fürs Leben stärken

„Das Wunder der Wertschätzung“ – Professor Reinhard Haller betont den Stellenwert echter Wertschätzung

Wien (OTS) - „Kinder fürs Leben stärken“ ist ein von MitarbeiterInnen des Mobilen Dienstes der St. Nikolausstiftung – auf Basis ihrer beratenden Tätigkeit in den Kindergärten – etabliertes Teammodul, welches die Entfaltung der sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder in unseren Bildungseinrichtungen in den Fokus nimmt. Seit mehr als zwei Jahren können Standort-Teams dieses Fortbildungsmodul buchen und werden von den ReferentInnen bei der Umsetzung vor Ort begleitet und unterstützt.

Warum sind sozial-emotionale Kompetenzen so wichtig? Wie unser Alltag ist auch der Kindergarten- und Hortalltag geprägt von Beziehungen, Gemeinschaft, Konflikten, emotionalem Stress und Gefühlen wie Freude, Wut, Angst, Sorge und Traurigkeit.

Die Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenzen ist für ein erfüllendes Zusammenleben innerhalb einer Gesellschaft eine besonders wichtige Grundlage. Kinder lernen dabei wahrzunehmen, was in ihnen vorgeht, wenn sie unterschiedliche Emotionen erleben, sie lernen diese einzuordnen und auch zu regulieren. So sind sie ihren Gefühlen nicht ausgeliefert, sondern können selbstwirksam eigenes Empfinden verstehen und beeinflussen. Des Weiteren sammeln sie darin Erfahrung, Emotionen auch bei anderen zu erkennen und einzuordnen. Ein entscheidender Faktor, um miteinander kommunizieren und in einer Gruppe agieren zu können.

Sich in Beziehung mit anderen zu erleben, zählt zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Dementsprechend bedeutsam und kraftspendend ist es, wenn Kinder die Erfahrung des In-Beziehung-Seins machen können.

Die Bildungsinstitution Kindergarten kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Eine Schlüsselfunktion übernehmen dabei PädagogInnen und AssistentInnen, die Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung begleiten und sie stärken. Kinder, die ihre Selbstwirksamkeit und ihr Selbstwertgefühl positiv erleben, bekommen dadurch eine Fertigkeit, die sie ihr Leben lang benötigen.

Die Einschränkungen durch die andauernde Pandemie und die Auswirkungen durch das Kriegsgeschehen, nur wenige hundert Kilometer von unserer Grenze entfernt, belasten und fordern uns emotional. Was können wir tun, um diese Situationen möglichst unbeschadet zu bewältigen und wie können wir uns dabei als Team und Gemeinschaft gegenseitig unterstützen?

Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen dem eigenen Selbstwert und der Wertschätzung anderer. Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl haben häufiger eine wertschätzende Haltung anderen gegenüber und erhalten im Gegenzug öfter Wertschätzung von anderen.

Die Wundermedizin: Wertschätzung

Professor Reinhard Haller beschäftigt sich als Psychiater, Psychotherapeut und Neurologe mit positiven als auch negativen Gefühlen, die uns immer wieder begegnen.

Sein Sachbuch-Besteller „Das Wunder der Wertschätzung“ zeigt, wie echte Wertschätzung wahre Wunder bewirken kann: Sie aktiviert unser Belohnungszentrum im Gehirn und hemmt das Angstzentrum – in kürzester Zeit entfalten sich Kreativität, Motivation und Beziehungsfähigkeit. Wenn dies nachhaltig geschieht, kann es sogar die Persönlichkeit positiv verändern. Viele Fallbeispiele aus Alltag, Politik und Therapie verdeutlichen lebendig und unterhaltsam, wie wirksam diese „Wundermedizin" ist – in der Erziehung ebenso wie in Partnerschaft und Berufsleben.

In seinem Vortrag am 10. Pädagogischen Nachmittag der St. Nikolausstiftung hob Professor Haller einmal mehr hervor, immer eine wertschätzende Grundhaltung einzunehmen. So lernen wir, andere stark zu machen und dabei selbst stärker zu werden – denn jede Geste echter Wertschätzung wird im besten Fall mit vielen Gesten der Wertschätzung beantwortet werden.



Ein zentraler Bestandteil des pädagogischen Agierens und von Fortbildungsveranstaltungen, wie unserem Pädagogischen Nachmittag, ist, das eigene Handeln zu reflektieren. Welche Haltung nehme ich Kindern gegenüber ein, welche gegenüber meinen KollegInnen und den Eltern? Was kann ich tun, damit unser Zusammenleben gelingt und ein Stück besser wird? Echte Wertschätzung wirkt auf beiden Seiten: es steigert das Selbstwertgefühl bei der gebenden Person als auch der empfangenden. Einmal mehr kann die Bildungsinstitution Kindergarten hier ihr Potential entfalten und Kindern ein Umfeld bieten, in welchem sie Selbstwirksamkeit erleben, ihre Resilienzfähigkeit sowie ein positives Selbstwertgefühl aufbauen, ehrliche Wertschätzung erleben und damit für ihr Leben gestärkt werden.

„Kinder bei der Entwicklung zu Selbstbewusstsein und einem positiven Selbstwert zu begleiten, ist eine der herausforderndsten und gleichzeitig wichtigsten pädagogischen Tätigkeiten. Es erfordert neben dem Fachwissen eine durchgängige pädagogische Haltung, die Kinder Schritt für Schritt dabei zu unterstützen, ihren Platz in der Gruppe zu finden und diesen selbstwirksam einzunehmen. Dafür wird schon in jungen Jahren der Grundstock gelegt, der Kindergarten übernimmt hier einmal mehr einen sehr wichtigen Part in der Entwicklung von Kindern. Es freut mich, dass die St. Nikolausstiftung dieses Thema zum Zentrum ihres diesjährigen Pädagogischen Nachmittags macht“, erklärte Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr bei seinen Begrüßungsworten in der Stadthalle.

„Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wichtiger Schlüsselfaktor. Wir sind dankbar, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig weiterbilden, neue Aspekte im Bildungsalltag aufgreifen und Kindern damit einen spannenden, lehrreichen und abwechslungsreichen Bildungsraum bieten“, betont Elmar Walter, Geschäftsführer, einmal mehr den Stellenwert des Kindergartens. „Mit unserem Tagungsthema ‚Selbstwert und Wertschätzung‘ greifen wir zwei wichtige Aspekte im pädagogischen Setting auf. So können wir Kinder für ihren Lebensweg stärken und im kollegialen Miteinander die Wertschätzung leben und uns gleichzeitig selbst damit stärken“, unterstreicht Susanna Haas, pädagogische Leitung, die Relevanz des Themas.

10. Pädagogischer Nachmittag der St. Nikolausstiftung

Tagungsthema 2022: Selbst | Wert | Schätzung – Kinder fürs Leben stärken

22. April 2022: Verpflichtende Fortbildungsveranstaltung für alle MitarbeiterInnen in der St. Nikolausstiftung, 1000 anwesende PädagogInnen und AssistentInnen, Wiener Stadthalle, Halle F

