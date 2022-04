FPÖ – Schnedlitz zu Kogler: Grüne lassen die Menschen bei der derzeitigen Teuerungswelle völlig im Stich!

Grüner Vizekanzler konnte auch heute keinen konkreten Plan vorlegen, wie die Grünen die enorme Teuerung abfedern wollen

Wien (OTS) - „Dem Vizekanzler geht es weder um unser Land noch um das Wohl der österreichischen Bevölkerung – es geht ihm nur um den Machterhalt. Nicht nur, dass die Grünen nach wie vor die überschießenden Corona-Maßnahmen weiter mittragen, lassen sie auch die Menschen bei der derzeitigen Teuerungswelle völlig im Stich“, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die Aussagen von Vizekanzler Kogler im Ö1-„Journal zu Gast“.

„Der grüne Vizekanzler konnte auch heute keinen konkreten Plan vorlegen, wie die Grünen die Menschen durch diese derzeitige schwere Krise bringen und die enorme Teuerung abfedern wollen. Er wartet eigentlich nur darauf, welche Vorschläge die eingesetzte Arbeitsgruppe bringen wird. Diese verantwortungslose Energie- und Umweltpolitik der Grünen unter Kogler wird noch weitere massive Belastungen für die Österreicher bringen“, meinte Schnedlitz.

„Durch das Beibehalten der CO2-Bepreisung etwa wird die jetzt schon extrem hohe Inflation zusätzlich noch befeuert. Gerade weil seine Parteikollegin und Ministerin Gewessler ohne Rücksicht auf Verluste ihren grünideologischen Belastungsfeldzug auf Kosten der Bevölkerung durchziehen will, muss sich Kogler in seiner eigenen Partei, aber auch gegenüber dem Koalitionspartner endlich einmal durchsetzen und dafür sorgen, dass diese CO2-Abgabe ausgesetzt wird“, forderte Schnedlitz und weiter: „Wenn Kogler nun auf Gas aus Russland verzichten sowie auch ein Verbot von Gasheizungen in Neubauten schon ab dem kommenden Jahr will und diesen Ausfall mit Erneuerbaren Energien kompensieren möchte, dann hat er vom Energiemarkt rein gar nichts verstanden – kurz- und mittelfristig gibt es unter anderem auch keine Alternative zu Gas“, so der FPÖ-Generalsekretär.

„Überdies wird der Verrat der Grünen an ihren ureigenen Prinzipien bei der nächsten Nationalratswahl ohnehin von den Wählern abgestraft, denn ein völliges Missmanagement gepaart mit Herzlosigkeit gegenüber den Bedürfnissen der Bevölkerung geht gar nicht“, sagte Schnedlitz.

