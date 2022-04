Grüne Wien/Otero García zum internationalen Tag des Baums am 25.4.: StR Czernohorszky muss für effektiven Schutz der Stadtbäume sorgen

Wien (OTS) - Die Bedeutung von großen und alten Bäumen in der Stadt ist unbestritten. Besondere Bedeutung haben Stadtbäume in Zeiten der Klimakrise, sie sind ein entscheidender Faktor, um lokale Hitzeinseln abzuschwächen und zur Steigerung der Lebensqualität in der Stadt.

„In der Stadt Wien wird dem Erhalt und dem Schutz bestehender Stadtbäume viel zu wenig Bedeutung beigemessen. Tatsächlich ist der Schutz bestehender Bäume in Wien sowohl gesetzlich als auch institutionell viel zu wenig verankert. Viel zu viele Stadtbäume werden aufgrund von Bauvorhaben, mangelnder Pflege und nicht sachgerechtem Winterdienst geschädigt und gefällt“ kritisiert Huem Otero García, Umweltsprecherin der Wiener Grünen.

Aufgrund der viel größeren Baumkronen und der größeren Blattoberfläche tragen gerade ältere Bäume um ein Vielfaches zur Wasserverdunstung bei und haben auch einen viel größeren Schattenwurf, somit sind sie die besten Klimaanlagen für die Wiener:innen. Neu gepflanzte Bäume brauchen bis zu 30 Jahre um ein gleichwertiger Ersatz für einen gefällten “Altbaum” zu sein.

Bei hunderten Baustellen in Wien wurden in den letzten Jahren Baumwurzeln verletzt. Ebenso werden Bäume gefällt, anstatt nach baumfreundlichen Planungsvarianten zu suchen. Bei den örtlichen Bauverhandlungen sind Baumschutzsachverständige der Stadt Wien meist nicht eingeladen. Kontrollen, ob Baumwurzeln beschädigt werden, gibt es nicht und wirkungsvolle Sanktionen oder Strafen bei Nichteinhaltung von Baumschutzmaßnahmen ebenso nicht.

„Dem Baumschutz muss Priorität über ökonomische Kriterien bei Planungen und bei Bauausführungen eingeräumt werden. Stadtrat Czernohorszky ist aufgerufen, ein Konzept zum effektiven Schutz der Wiener Stadtbäume vorzulegen. Dazu haben wir einen entsprechenden Antrag gestellt, der im Umweltausschuss behandelt wird. Wir erwarten ein konsequentes Vorgehen im Sinne des Baumschutzes in der Stadt“ fordert Huem Otero García

