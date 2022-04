China Matters erkundet das Versprechen intelligenter Städte in Guiyang

Beijing, China (ots) - Warum intelligente Städte? Aus allen Perspektiven erfüllt es alle Kriterien: Innovation, Technologie und New Economy. Im Alltag macht es unsere städtische Umwelt lebenswerter, es spart Energie, hält den Verkehr fließend und hält uns sicher.

Im Jahr 2020 hat China schätzungsweise rund 800 intelligente Städte im Bau oder in Planung - das ist etwa die Hälfte der weltweiten Gesamtzahl. Und diese Zahl steigt kontinuierlich.

Und der Schlüssel zur Stromversorgung dieser intelligenten Städte sind Technologien wie 5G, KI und Big Data. Guiyang, die Hauptstadt der Provinz Guizhou, war eine Brutstätte für Experimente mit der digitalen Transformation im Vorstoß des Landes zum Aufbau intelligenter Städte und damit einer intelligenten Gesellschaft. Intelligente Städte sind ein integraler Bestandteil von Chinas anhaltendem Streben nach Urbanisierung, um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes jetzt und in den kommenden Jahren voranzutreiben.

Mehr als 5.000 Big-Data-Unternehmen haben ihre Sitze in Guiyang, darunter Alibaba, Baidu, Apple und Google, um nur einige zu nennen. Das liegt daran, dass Guizhou seit Jahren die erste nationale Big-Data-Experimentierzone des Landes beherbergt. Und jetzt hat es die Schleusen für einen Wandel von einem Konzept intelligenter Stadt zur Realität geöffnet.

Josh Arslan von China Matters fährt nach Guiyang, um zu sehen, was gewöhnliche Menschen aus dem Leben in einer intelligenten Stadt herausholen können? Welche Vorteile bringt es? Er trifft sich auch mit Menschen hinter den Innovationen, die eine intelligente Stadt von der Gesichtserkennung über eine Park-App bis hin zu autonomen Fahrzeugen antreiben, die in überfüllten Städten von entscheidender Bedeutung ist und die Art und Weise neu definiert, wie wir leben, arbeiten und spielen.

