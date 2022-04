MyInvestor positioniert sich als eines der größten europäischen Fintechs in Bezug auf das Volumen, das 2 Milliarden erreicht

MyInvestor ist das erste europäische Fintech-Unternehmen, das sich mit Urbanitae für Immobilien-Crowdfunding engagiert

Die Neobank verdoppelt ihr internationales Engagement mit der Vermarktung der Palette von Index-Fonds und von aktiv verwalteten Fonds von Vanguard, die sich zu den passiv verwalteten Produkten von iShares und Amundi gesellen

MADRID, 22. April 2022 PRNewswire/ -- Die Neobank MyInvestor erreicht ein Volumen von 2 Mrd. EUR, was eine Verdoppelung des im März 2021 registrierten Volumens von 1 Mrd. EUR bedeutet, und festigt damit ihre Position als größtes spanisches Fintech-Unternehmen nach Volumen. MyInvestor betreut inzwischen mehr als 110.000 Kunden und verfügt über einen Anlagebestand (Fonds, Pläne und Portfolios) von 1,075 Mrd. EUR, der mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäfts ausmacht. Darüber hinaus beläuft sich der Saldo der gebührenfreien, vergüteten Konten auf 537 Millionen, während das Volumen der Hypotheken und Darlehen 388 Mio. EUR ausmacht. Mit diesen Zahlen hat sich das Unternehmen als eines der größten europäischen Fintech-Unternehmen positioniert, sowohl was das Wachstum im letzten Jahr betrifft als auch das Volumen.

Die digitale Bank, zu deren Anteilseignern Andbank España, El Corte Inglés Seguros und AXA España gehören, verzeichnete ein Rekordwachstum durch starke Mittelzuflüsse in Anlageprodukte, insbesondere in indexierte Pläne und Fonds sowie in den Robo-Advisor (diskretionär verwaltete indexierte Portfolios). In diesem Zusammenhang hat die Neobank ihr Engagement für internationale Fonds mit der kürzlich erfolgten Aufnahme der aktiv verwalteten Fondspalette von Vanguard verdoppelt und ist damit das erste Institut, das diese Palette der amerikanischen Investmentgesellschaft in Spanien vertreibt. MyInvestor behauptet seine führende Position auch im Bereich der passiven Verwaltung in Spanien, indem es indexierte Fonds zu den wettbewerbsfähigsten Bedingungen auf dem Markt anbietet, und zwar mit Fonds sowohl von Vanguard als auch von iShares und Amundi.

Die Erfolgsbilanz von MyInvestor auf dem spanischen Markt wird durch verschiedene Auszeichnungen bestätigt, unter anderem durch das Investmentportal Rankia für Best Variable Mortgage und Best Fund Marketer und den Titel des innovativsten Start-ups in der Kategorie Fintech bei der dritten Ausgabe der Expansión Start Up Awards.

Eine Verpflichtung zu Immobilien-Crowdfunding mit Urbanitae

In einer Zeit exponentiellen Wachstums verpflichtet sich MyInvestor auch dazu, weiterhin Lösungen anzubieten und ein Marktplatz für Anlageprodukte zu werden, auf dem die Kunden Zugang zu den besten Produkten des Marktes mit den besten Bedingungen und dem Komfort haben, ihre Anlagen auf derselben Plattform zu integrieren.

MyInvestor ist damit das erste europäische Fintech-Unternehmen, das seinen Kunden durch eine Allianz mit der Crowdfunding-Plattform Urbanitae direkte Investitionen in den Immobiliensektor ermöglicht. Die Kunden haben die Möglichkeit, über die Website oder die App der digitalen Bank in Immobilienfinanzierungen mit Beträgen zwischen 500 und 5.000 EUR pro Projekt zu investieren, wobei innerhalb eines Zeitraums von 26 Monaten eine Rendite von bis zu 30 % erzielt werden kann.

MyInvestor war auch der erste Akteur, der Lombard-Darlehen für Investitionen in seine Produkte zu einem sehr günstigen Preis angeboten hat. MyInvestor demokratisiert Anlagelösungen, da diese Dienstleistung traditionell auf Private-Banking-Kunden ausgerichtet ist.

