dm eröffnet erste Filiale in Polen

dm drogerie markt nun in 14 Ländern

Salzburg/Wals (OTS) - dm drogerie markt ist ab sofort auch in Polen vertreten. Die erste Filiale wurde gestern in Breslau eröffnet. Damit ist Europas größter Drogeriemarkt ab sofort in 14 europäischen Ländern präsent. Mit rund 40 Millionen Einwohnern stellt Polen einen wichtigen Markt dar.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete die gesamte dm Gruppe einen Umsatz von 12.265 Mio. Euro (+6,5 Prozent; nicht wechselkursbereinigt). Europaweit sind 66.076 Menschen Teil der Wirtschaftsgemeinschaft dm. In mittlerweile 14 Ländern ist dm mit 3.863 Filialen präsent.

