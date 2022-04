11. Bezirk: Fahrbahnsanierung in der Sängergasse

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 26. April 2022, mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Sängergasse im 11. Bezirk. Die Instandsetzungsmaßnahmen sind aufgrund von Zeitschäden notwendig und werden im Abschnitt zwischen Dreherstraße und Csokorgasse durchgeführt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen tagsüber. Die Sängergasse wird während der Bauzeit in Richtung stadtauswärts von Csokorgasse bis Drehergasse als Einbahn geführt. Das Halten und Parken ist in diesem Bereich verboten. Ersatzparkplätze werden in der vierspurigen Etrichstraße auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Norden zwischen Sängergasse und Valiergasse provisorisch eingerichtet. Rad- und Fußverkehr bleiben auf dem gemischten Geh- und Radweg entlang der Sängergasse unverändert aufrecht. Die Umleitung für den motorisierten Individualverkehr stadteinwärts Richtung Etrichstraße erfolgt über Dreherstraße, Wiener Straße (NÖ) und Simmeringer Hauptstraße.

Örtlichkeit der Baustelle: 11., Sängergasse zwischen Dreherstraße und Csokorgasse

Baubeginn: 26. April 2022

Geplantes Bauende: 30. April 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at



Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49814

Mobil: +43 676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at