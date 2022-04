Aufsichtsratsmitglied von HERTHA BSC veröffentlicht ein durchaus kritisches und sehr informatives Buch über das Milliardengeschäft Profifußball

Berlin (ots) - Nach welchen Regeln funktioniert das milliardenschwere Fußballgeschäft? Spielen Moral und Ethik überhaupt noch eine Rolle? Wie groß ist der Einfluss von Spielervermittlern und Investoren? Das Buch "Die Fußballblase - Hinter den Kulissen eines Milliardengeschäfts" von Klaus Brüggemann nimmt Sie mit auf eine Reise durch das Fußballbusiness und gewährt Ihnen einen kritischen Einblick, untermauert durch mehr als 20 Jahre Branchen- und Insiderwissen.

Der Autor berichtet von persönlichen Erlebnissen mit kriminellen Spielerberatern, Korruption in der Fifa und Verfehlungen namhafter Fußballstars. Sie erfahren aber auch, wie ein moderner Fußballverein strukturiert ist, warum die Vermarkter und Ausrüster so viel Macht haben und wie Investoren und Spielervermittler den Sport beeinflussen. Topaktuelle Themen wie die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden gleichermaßen thematisiert, wie Zukunftsausblicke in Zeiten von Big Data und künstlicher Intelligenz.

Für jeden Fußballinteressierten ist dieser umfassende Einblick in das Fußballuniversum ein Muss.

Die Erzählungen des Autors werden durch 13 Experteninterwies und abrufbare Videos von renommierten Interviewpartnern abgerundet. Im Einzelnen:

Prof. Dr Axel Faix FH Dortmund und Wissenschaftlicher Beitrat FanQ

Prof. Dr. Henning Zülch, Chairholder HHL Leipzig

Daniel Nister, Fußballtrainer und Datenspezialist

Quirin Löppert, Athletiktrainer Borussia Mönchengladbach

Martin Einsiedler Sportjournalist

Stefan Bader Geschäftsführer teamwerk sport

Manfred Sangel und Helmut Friberg seit über 50 Jahre HERTHA Fans

Hendrik Schiphorst Geschäftsführer Deutschland SPORTFIVE

Thomas " Icke" Häßler Fußballweltmeister

Karl-Heinz " Kalle" Riedle Fußballweltmeister und Markenbotschafter BVB

Carsten Cramer Geschäftsführer Marketing und Sales BVB

Dr. Bernhardt Felmberg Militärbischof und Sportbeauftragter der EKD

Lars Windhorst HERTHA BSC Investor, Milliarden Investor und ehemals Deutsches Wirtschafts-Wunderkind

Das faszinierende Fußballbusiness wird in diesem Buch in seiner Komplexität und Einzigartigkeit, leicht verständlich und kompakt dargestellt.

"Ein Buch welches fast alle Bereiche und Facetten des Fußballs aufgreift. Spannend geschrieben, durchaus auch kritisch aber sehr informativ." (Marko Rehmer, ehemaliger Nationalspieler und Fußball Vize-Weltmeister 2002)

Zum Buch:

Die Fußballblase

Hinter den Kulissen eines Milliardengeschäfts

von Klaus Brüggemann, Springer Verlag, 215 Seiten, 19,99 Euro, ISBN: 9783662643266

Zum Autor:

Klaus Brüggemann ist mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung im Fußballbusiness ein gefragter Experte und Brancheninsider. Im Jahr 2000 gelang dem studierten Betriebswirt der Einstieg in den Aufsichtsrat von Hertha BSC. 2004 folgte eine Tätigkeit als Stadionmanager in Berlin und anschließend als Operationsmanager bei der FIFA WM 2006. Es folgten Beratungsmandate u. a. von internationalen Clubs, dem Vorstand der DKB und eine Tätigkeit als Manager in der 3. Liga. Seit einigen Jahren ist er als Dozent für Sportökonomie an der Hochschule DHfPG tätig und auch wieder bei Hertha BSC im Aufsichtsrat.

Auf der Seite https://link.springer.com/book/9783662643266 und direkt bei Amazon finden Sie weitere Informationen.

