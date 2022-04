4. Bezirk: Instandsetzung der Fahrbahn und des Gehsteigs in der Phorusgasse

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Montag, dem 25. April 2022, mit der definitiven Instandsetzung der Fahrbahn und des Gehsteigs nach Aufgrabungen von Einbautendienststellen in der Phorusgasse im 4. Bezirk. Die Bauarbeiten finden an der Kreuzung Leibenfrostgasse statt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten finden tagsüber statt. Die Phorusgasse ist im Kreuzungsbereich Leibenfrostgasse gesperrt, das Abbiegen aus der Leibenfrostgasse in die Phorusgasse ist nicht möglich. Die Umleitung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt über Klagbaumgasse und Mittersteig. Die Haltestelle Leibenfrostgasse der Autobuslinie 13A wird provisorisch von der Phorusgasse in den Mittersteig (Hausnummer 12) verlegt.

Örtlichkeit der Baustelle: 4., Phorusgasse Kreuzung Leibenfrostgasse

Baubeginn: 25. April 2022

Geplantes Bauende: 29. April 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

