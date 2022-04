ORF Burgenland: Neuer Programmschwerpunkt zum Klimaschutz "Klima.Aktiv"

Eisenstadt (OTS) - Der voranschreitende Klimawandel und die globale Erwärmung sind während der Coronavirus-Pandemie etwas in den Hintergrund gerückt. Mit dem Bericht des Weltklimarats (IPCC) ist dieses dringliche Problem jedoch wieder verstärkt in die Schlagzeilen gekommen. Die Pandemie und deren Auswirkungen haben aber auch etwas Gutes: es wird wieder verstärkt regional und bewusst eingekauft und die individuelle Mobilität ist – auch wegen Homeoffice -zurückgegangen.

Es sind viele kleine Schritte, die jeder Mensch aktiv und ganz bewusst setzen kann, um zum Klimaschutz beizutragen.

"Klima.Aktiv" lautet daher der Titel des großen Programmschwerpunkts des ORF Burgenland, der sich von 22. April bis 2. September 2022 in Fernsehen, Radio und online dem Klimaschutz widmet.

Im Rahmen eines Pressegesprächs wurde die Initiative am Freitag, dem 22. April 2022, von Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.a Astrid Eisenkopf, Landesrat Mag. Heinrich Dorner, Mag. Dr. Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender Energie Burgenland, ORF-Chefredakteur Mag. Walter Schneeberger, in Vertretung von ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics, und dem sendungsverantwortlichen Redakteur Andreas Riedl vorgestellt.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.a Astrid Eisenkopf zeigt sich über die Zusammenarbeit mit dem ORF Burgenland, der Energie Burgenland und der Mobilitätszentrale Burgenland erfreut: „Die Serie 'Klima.Aktiv' zeigt, wie Klimaschutz in allen Bereichen unseres Lebens aussehen kann und dass jede und jeder Einzelne sich für Klimaschutz einsetzen und so auch aktiv zum Klimaschutz beitragen kann. Klimaschutz, eine intakte Umwelt und ein nachhaltiges Leben ist vielen BurgenländerInnen ein wichtiges Anliegen; das merken wir auch daran, dass die Initiativen, die wir in diesen Bereichen setzen, gerne und gut angenommen werden.“

Landesrat Mag. Heinrich Dorner: „Der Kampf gegen den Klimawandel ist eines der bestimmenden Themen unserer Zeit. Einer der größten Herausforderungen ist, im Bereich Verkehr die Mobilitätswende zu schaffen. Mit unserer neuen Gesamtverkehrsstrategie haben wir dafür die perfekte Grundlage: Wir bauen bereits aktuell im Süden mit dem Erfolgsprojekt „Südburgenlandbus“ den Busverkehr aus, Anfang 2023 kommt mit „Burgenland mobil“ ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Bus- und Taxi-Angebot (Mikro-ÖV) bis in entlegene Gemeinden dazu – und wir etablieren Regionalbusse entlang von Hauptachsen mit einem durchgängigen Taktverkehr. Weiters fließen in den nächsten Jahren mehr als 260 Millionen Euro in die Bahnzukunft des Burgenlands, 25 Millionen Euro werden in den nächsten fünf Jahren die Attraktivierung der Radinfrastruktur investiert und der Umstieg auf die E-Mobilität wird forciert. Beim Wohnen haben wir die Wohnbauförderung Anfang 2021 mit einem starken Fokus auf klimarelevante Maßnahmen novelliert, die Förderungen für energetische Sanierung und für ökologisches Bauen wurden deutlich erhöht. Seit heuer gibt es zudem hochattraktive Angebote der Energie Burgenland unter der Prämisse 'Raus aus Öl und Gas'. Diese und weitere Maßnahmen sind wichtige Mosaiksteine, um aktiv für ein besseres Klima zu sorgen.“

Energie Burgenland-Vorstand Mag. Dr. Stephan Sharma: „Bis 2030 wollen wir im Burgenland Klimaneutralität und Energieunabhängigkeit erreichen. Wir haben heute alle Technologien in der Hand, um dieses Ziel zu erreichen. Aber entscheidend wird sein, dass diesen Weg die Burgenländerinnen und Burgenländer mit uns gemeinsam gehen. Mit nachhaltigen, klugen Produkten. Mit attraktiven Angeboten wollen wir zeigen: Das ist nicht nur ökologisch richtig, sondern auch ökonomisch vernünftig. Sowohl für den einzelnen als auch für die gesamte Region. Wir schaffen ein besseres Klima und ein nachhaltig lebenswertes Burgenland für unsere Kinder.“

ORF-Chefredakteur Mag. Walter Schneeberger: "Mit Radio, Fernsehen und online haben wir als größtes Medienhaus im Land eine hohe Verantwortung gegenüber unserem Publikum, auch gerade angesichts des Krieges in der Ukraine stehen Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit im ORF Burgenland ganz besonders im Fokus. Wir unterstützen als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen die Bemühungen zur Eindämmung der Klimakrise und wollen dazu unseren Beitrag leisten. Mit diesem Programmschwerpunkt zeigen wir, dass es nicht immer die großen Projekte braucht, um selbst aktiv zu werden."

Der Programmschwerpunkt im Detail

Die 20-teilige Serie, die vom sendungsverantwortlichen Redakteur Andreas Riedl und Team gestaltet wird, zeigt, wie Klimaschutz in den Bereichen Wohnen, Konsum, Landwirtschaft und Mobilität aussehen kann. Anhand konkreter Beispiele wird in den Beiträgen gezeigt, wie man den persönlichen CO2-Abdruck verkleinern und so aktiv zum Klimaschutz beitragen kann:

_ Was bringt Photovoltaik und welche neuen Fördermodelle gibt es?

- Klimaschutz beginnt auch im eigenen Garten: statt teure, oft auch nicht klimaschonende Blumenerde zu kaufen, ist es einfacher seinen eigenen Kompost herzustellen. Man erspart sich Geld, Transportwege und schützt aktiv die Umwelt. Das wirkt sich wiederum positiv auf das Klima aus.

- Warum immer gleich eine neue Waschmaschine kaufen, wenn die alte kaputt ist? Die meisten Geräte können wieder repariert statt entsorgt werden.

- Mit der Aktion "JobRad statt Dienstwagen" können Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steuerbegünstigt ein Dienstrad finanzieren und so den Weg zur Arbeit häufiger mit dem E-Bike zurücklegen.

Start der 20-teiligen Serie "Klima.Aktiv" ist am Freitag, dem 22. April 2022, in allen Medien des ORF:

- nach "Burgenland heute", ca. 19.20 Uhr

- im Programm von Radio Burgenland und

- auf burgenland.ORF.at

Die Serie "Klima.Aktiv" ist eine Kooperation des ORF Burgenland mit dem Land Burgenland, Energie Burgenland und Mobilitätszentrale Burgenland.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

Barbara Marchhart

02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at