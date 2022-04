Earth Day 2022: Update zu Fortschritten, Trends & Klimaschutz-Tipps von Google

Wien (OTS) - 2020 hat Google sich im Rahmen seines dritten Jahrzehnts im Kampf gegen den Klimawandel eine Reihe ehrgeiziger Ziele gesetzt. Zum heutigen Earth Day gibt das Unternehmen einen Überblick der jüngsten Fortschritte: neue Investitionen, um Partner beim Klimaschutz zu unterstützen, weitere Produktfeatures für nachhaltige Entscheidungen sowie aktuelle Informationen über die Unternehmensstrategie für eine CO2-freie Zukunft.

Und Google stellt auch hilfreiche Produkt-Tipps für einen nachhaltigeren Alltag in diesem deutschsprachigen Blogpost zur Verfügung. Vor allem Google Maps bietet hier viele Möglichkeiten:

Mit Google Maps kann man nicht nur die passende Autoroute oder ein Restaurant in der Nähe finden. Spezifische Funktionen erleichtern auch Entscheidungen hin zu einem besseren ökologischen Fußabdruck.

Für Fahrer:innen eines Elektroautos zeigt Google Maps seit kurzem Elektro-Ladestationen an.

Um sich sicher in der Stadt ohne Auto zu bewegen, sind auch eine Reihe Anbieter von E-Scootern und Fahrräder-Leihmöglichkeiten in Google Maps integriert.

Wer lieber auf das eigene Rad steigt, findet auch Fahrradrouten in Google Maps, die stetig verbessert und erweitert werden.

Weitere Informationen findet man in dem Blogpost „Earth Day: Unsere Strategie für eine CO2-freie Zukunft“ von Kate Brandt, Chief Sustainability Officer, Google.

Wie in den Jahren zuvor gibt es heute auch ein globales Earth Day Doodle, das mit Timelapse in Google Earth und anderen Quellen zeigt, wie sich das Klima auf unserer Erde in den letzten Jahrzehnten verändert hat – siehe www.google.at.

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Fasching-Kapfenberger

Unternehmenssprecher

Google Austria



Agentur The Skills Group

Bettina Loidhold

+43 1 505 26 25 - 27

google.presse @ skills.at