„Sport am Sonntag“ zu Gast bei den Europa-League-Helden Hinteregger und Glasner

Am 24. April um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 24. April 2022 um 18.00 Uhr in ORF mit folgenden Themen:

Europacup-Sensation Eintracht Frankfurt:

Zu Gast bei Martin Hinteregger und Oliver Glasner

ÖSV und FIS im Umbruch:

Herbert Mandl und Mario Stecher live zu Gast

Mountainbike-Star Mona Mitterwallner live im Studio

Das große Lauf-Spektakel Vienna City Marathon

Österreich im Eishockey-WM-Fieber

