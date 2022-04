AVISO: „Arbeitsmarktpolitik für alle“ - PK zum Tag der Arbeitslosen am 29.4.2022

arbeit plus - Soziale Unternehmen Österreich fordert anlässlich des Tages der Arbeitslosen neue Lösungen für langzeitarbeitslose Menschen

PK: Arbeitsmarktpolitik für alle



Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich zwar entspannt – die

strukturellen Probleme, die Menschen zu Langzeiterwerbsarbeitslosen

machen, sind lange nicht gelöst.



Die Pressekonferenz findet in Präsenz statt und wird online

übertragen. In Graz, Salzburg und Linz besteht ebenfalls die

Möglichkeit einer Präsenzteilnahme mit Interviewmöglichkeiten vor

Ort.



• Sabine Rehbichler, Geschäftsführerin von arbeit plus

• Martin Schenk, Mitbegründer der Armutskonferenz

• Manuela Vollmann, Vorstandsvorsitzende von arbeit plus

• Thomas Rihl, Geschäftsführer Job-TransFair



Datum: 29.4.2022, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Schön & Gut

Preßgasse 28, 1050 Wien



Url: https://arbeitplus.at/



