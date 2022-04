22. Bezirk: „Sinfonietta dell´ Arte“ am Samstag im Stadl

Wien (OTS/RK) - Auf Grund der Corona-Pandemie konnte das heurige „Neujahrskonzert“ am Anfang der Saison 2022 im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) nicht stattfinden. Am Samstag, 23. April, wird diese Veranstaltung nachgeholt. Das Konzert des Ensembles „Sinfonietta dell´ Arte“ geht um 19.00 Uhr los. Im „Kultur-Stadl“ in der Donaustadt in der Eßlinger Hauptstraße 96 erklingen Werke von Strauß, Mozart und anderen Tonsetzern. „Der Radetzky-Marsch ist schon vorbestellt“, sagt die Obfrau des Kultur-Vereins „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi. Künstlerischer Leiter des Musikabends ist wie immer Maestro Konstantin Illievsky. Als Conférencier umrahmt Martin Sommerlechner den beschwingten Liederbogen. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten-Reservierungen: Telefon 0677/630 19 868 und E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Auf dem vielfältigen Termin-Kalender des „Kultur-Stadl Eßling“ stehen Konzerte für jeden Geschmack. Meistens ist der Eintritt frei und es werden Zählkarten vergeben. Freund*innen von Jazz, Blues, Soul, Western, Rock’n Roll und anderer Musikarten kommen gewiss auf ihre Kosten. Bei allen Veranstaltungen wird die Zuhörerschaft um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorgaben ersucht. Auskünfte über „Kulturfleckerl“-Aktivitäten gibt die Leiterin, Angela Hannappi, gerne unter der Rufnummer 0699/180 646 40. Kontaktaufnahme per E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturelle Angebote im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse