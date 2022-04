ORF III am Wochenende: Programmschwerpunkt am Samstag zum Ukraine-Krieg

Außerdem: Retrospektive Renate Holm, „André Hellers Menschenkinder“ und „Erfolgsgeschichten in Rot-Weiß-Rot“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information rückt am Samstag, dem 23. April 2022, mit vier „zeit.geschichte“-Dokumentationen den schon seit 2014 brodelnden Konflikt rund um die Ukraine und Russland in den Mittelpunkt. Im Gedenken an die Sopranistin Renate Holm zeigt ORF III am Sonntag, dem 24. April 2022, unter anderem den Heimatfilm „Wo die Lerche singt“. Am Sonntagabend begrüßt André Heller den Unternehmer Hans Peter Haselsteiner zu einem Lebensinterview für eine neue Ausgabe von „André Hellers Menschenkinder“.

Die „zeit.geschichte“-Neuproduktion „Ukraine – Im Schatten Russlands“ (20.15 Uhr) eröffnet am Samstag den vierteiligen Programmschwerpunkt zum Ukraine-Krieg. Die Dokumentation zeigt die Geschichte der Ukraine, die Wurzeln ihrer Entstehung und den Weg zur Identitätsfindung eines „geschundenen“ Landes. Historiker/innen und Zeitzeugen betrachten die Entwicklung der Ukraine bis zu ihrer Unabhängigkeit, fokussiert auf die Zeit nach der Oktoberrevolution.

Danach folgt „Die Krim – Geschichte einer umkämpften Halbinsel“ (21.05 Uhr). Der zweite Film der Reportage-Reihe zeichnet anhand von Augenzeugen und historischem Material den Weg der Krim von der Heimat der Tataren bis zur Übernahme der Halbinsel durch Russland im Jahr 2014 nach.

Die anschließende „zeit.geschichte“-Doku „Putins Weg in den Krieg“ (21.55 Uhr) basiert auf mehr als 60 Interviews mit hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik, Diplomatie und Geheimdienst, sowohl des KGB als auch der CIA und der Homeland Security. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten und Historikerinnen und Historikern beleuchten sie, wie Wladimir Putin vom unbedeutenden KGB-Agenten zum mächtigen Präsidenten wurde.

Abschließend rückt „Stalin in Farbe“ (22.55 Uhr) den rasanten Aufstieg des rebellischen Schustersohnes Josef Dschughaschwili hin zu einem der mächtigsten Männer und größten Verbrecher der Weltgeschichte in den Fokus.

ORF III steht am Sonntagvorabend im Zeichen der am 21. April 2022 verstorbenen Sopranistin Renate Holm. Im Porträt „Renate Holm – Ein Leben nach Spielplan“ (17.55 Uhr) aus dem Jahr 2001 spricht die Musikerin über ihre Wiener Glanzzeit und ihr Leben. Anschließend folgt die Operette „Wo die Lerche singt“ (18.35 Uhr), in der der unbekannte Maler Stefan Helmers (Lutz Landers) gemeinsam mit seiner Freundin Anita (Doris Kirchner) ins Salzkammergut fährt. Durch eine Autopanne lernen sie den Stieglbauern und seine bildhübsche Enkelin Gretl (Renate Holm) kennen. Die sich anbahnende Beziehung zwischen Stefan und dem Landmädchen weckt Anitas Eifersucht.

Mit einem Absturz seines Helikopters und dem tragischen Tod seines Piloten machte Hans Peter Haselsteiner letzten Herbst Schlagzeilen. Wenige Tage nach dem Unfall war der Unternehmer in der Lebensinterview-Reihe „André Hellers Menschenkinder“ (20.15 Uhr) zu Gast. Abschließend folgen zwei „zeit.geschichte“-Reportagen (ab 21.50 Uhr) zum Thema „Erfolgsgeschichten in Rot-Weiß-Rot“.

