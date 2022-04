SPÖ-Termine von 25. April bis 1. Mai 2022

DIENSTAG, 26. April 2022:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Musik, findet die Buchpräsentation „Freundschaft. Autobiografie“ von Michael Häupl, erschienen im Brandstätter Verlag, statt. Robert Misik im Gespräch mit Michael Häupl. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/mw9388ay.

MITTWOCH, 27. April 2022:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).

DONNERSTAG, 28. April 2022:

16.30 Uhr SPÖ-Entwicklungssprecherin und Generalberichterstatterin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats für die Bekämpfung von Rassismus und Intoleranz Petra Bayr spricht bei der Online-Veranstaltung „Freedom of Expression in Political Speech” des Global Studies Institutes in Kooperation mit dem Europarat zum Thema „Limits to the Freedom of Political Speech“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/pa2fhdey

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet anlässlich der Buchpräsentation „Welt in Bewegung - Warum das 21. Jahrhundert so gefährlich geworden ist“ von Raimund Löw ein Gespräch mit Raimund Löw, Georg Hoffmann-Ostenhof und Barbara Wolschek statt. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/mw9388ay.

FREITAG, 29. April 2022:

19.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Festveranstaltung „20 Jahre Frauenakademie – Frau.Macht.Bildung“ u.a. mit Doris Bures (Zweite Präsidentin des Nationalrats, Präsidentin des Karl-Renner-Instituts), Gabriele Heinisch-Hosek (Kunst- und Kultursprecherin der SPÖ, eh. SPÖ-Frauenvorsitzende), Silvia Angelo (Vorstandsdirektorin der ÖBB Infrastruktur AG, WU Managerin des Jahres 2021), und Eva-Maria Holzleitner (SPÖ-Frauenvorsitzende und Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses im Nationalrat) ein. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yh2vhdu2

SONNTAG, 1. Mai 2022:

ab 11.00 Uhr SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner spricht bei der Schlusskundgebung der Feier zum 1. Mai am Wiener Rathausplatz.

SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Maifeier im Bezirk Kirchdorf teil (4581, Rosenau am Hengstpass, Hauptstraße 24). (Schluss) mp

