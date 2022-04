SPÖ-Herr: Pläne für nachhaltige Abfallwirtschaft begrüßenswert - Großes Potential für Nachbesserungen

Wegwerfverbot von Lebensmitteln fehlt weiterhin

Wien (OTS/SK) - Grundsätzlich positiv sieht SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr die neuen Pläne für nachhaltige Abfallwirtschaft vom Klimaschutzministerium. „Endlich wurden die Ankündigungen konkretisiert, nun können wir diskutieren, wo noch nachgebessert gehört“, so die SPÖ-Abgeordnete. Herr freut es in diesem Zusammenhang, dass dieser Tage endlich der Reparaturbonus startet und so schon eine langjährige SPÖ-Forderung umgesetzt wurde. „Ich freue mich, dass der Bund hier dem Beispiel der Stadt Wien gefolgt ist und es den Reparatur-Bonus nun auch bundesweit gibt“, so die Umweltsprecherin und verweist darauf, dass in Wien so bereits 850 Tonnen CO2 eingespart werden konnten. ****

Großes Potential für Nachbesserungen sieht Herr jedoch in anderen Bereichen, wie etwa der Lebensmittelverschwendung. „Laut WWF entstehen jedes Jahr 1 Million Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle in Österreich – eine unglaubliche Menge“, so die Abgeordnete und kritisiert, dass nach wie vor kein Wegwerfverbot für genussfähige Lebensmittel vorgesehen ist. „Die Maßnahmen, die sich bisher zu diesem Punkt finden, sind nur auf freiwilliger Basis und setzen auf Bewusstseinsbildung“, so Herr und unterstreicht: „Das ist zu wenig. Wenn wir die Lebensmittelverschwendung wirklich den Kampf ansagen wollen, braucht es effektive Maßnahmen wie das Wegwerfverbot – da ist Freiwilligkeit nicht ausreichend!“ (Schluss) sr/ls

