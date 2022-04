Toto: Wiener knackt Elffachjackpot und gewinnt 286.000 Euro

Auch die Torwette mit 30.500 Euro wurde in Wien gewonnen

Wien (OTS) - Ein Toto Fan aus Wien tippte mit dem auf win2day.at angebotenen Systemspielprogramm „System Champion“ als einziger einen Dreizehner und knackte damit den Elffachjackpot im Alleingang. Er darf sich somit über knapp 286.000 Euro freuen, und das ist der höchste Toto Gewinn im heurigen Jahr, der höchste seit Dezember 2020 und der insgesamt fünfthöchste Dreizehner.

Auch in der Torwette ist der Mega-Jackpot gefallen, und auch hier geht der Gewinn in die Bundeshauptstadt. Ein Wiener kam per Quicktipp als einziger zu den fünf richtigen Ergebnissen und gewann rund 30.500 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 16B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 16A

1 Dreizehner zu EUR 285.922,80 49 Zwölfer zu je EUR 445,40 687 Elfer zu je EUR 7,00 4.089 Zehner zu je EUR 2,30 690 5er Bonus zu je EUR 5,80

Der richtige Tipp: 2 X 1 1 1 / 1 1 2 1 1 2 2 2 2 X 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 30.487,92 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 2.746,30 Torwette 3. Rang: 22 zu je EUR 36,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 157.644,90

Torwette-Resultate: 2:+ 1:1 1:0 2:0 +:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at