Musik-Abend „Actual Presence IV“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Das Kammermusik-Projekt „Transdanube 2022“ wird am Samstag, 23. April, im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) fortgesetzt. Beim 3. Konzert machen das Ensemble „Antarja Quartett“ und der Pianist Gregor Urban mit. Der Abend mit dem Titel „Actual Presence IV“ beginnt um 19.30 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Grieg, Debussy und anderer Tondichter. Als Uraufführungen ertönen die Stücke „Geschichten vom Wasser“ und „Puppets on some strings“. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro (Studierende: 10 Euro). Infos und Reservierungen via E-Mail: musik.urban@drei.at.

Der Bezirk fördert das jährliche Musik-Projekt „Transdanube“. Das Publikum wird um Beachtung der aktuellen Corona-Vorgaben gebeten. Über sonstige Kultur-Termine im Saal des Museums im Mautner Schlössl informiert der ehrenamtlich wirkende Leiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. Anfragen an den Bezirkshistoriker per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kammermusik-Projekt „Transdanube 2022“: www.transdanube.org

Ensemble „Antarja Quartett“: www.antarjaquartet.com

Pianist Gregor Urban: www.gregorurban.com/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Aktivitäten im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/



