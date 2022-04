„ZIB Spezial“ zur Frankreich-Wahl im ORF-Hauptabend

Am 24. April um 20.15 Uhr in ORF 2; ab 22.00 Uhr in der „ZIB 2 am Sonntag“

Wien (OTS) - Frankreich wählt: Macron gegen Le Pen – Frankreich steht auch vor einer Richtungswahl. Die Debatten zwischen dem amtierenden Präsidenten und seiner Herausforderin waren mehr als hitzig. Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang war extrem niedrig – am Sonntag, dem 24. April 2022, kommt es auf jede Stimme an. Erste Prognosen werden für 20.00 Uhr erwartet. Eine von Tobias Pötzelsberger präsentierte „ZIB Spezial zur Frankreich-Wahl“ berichtet ab 20.15 Uhr aktuell von der Präsidentenwahl. Die „ZIB 2 am Sonntag“ steht um 22.00 Uhr ebenfalls im Zeichen der Wahl – mit Schaltung zu ORF-Korrespondentin Cornelia Primosch, im Studio begrüßt Martin Thür die ehemalige „Le Monde“-Korrespondentin Joëlle Stolz.

Um 22.20 Uhr widmet sich auch „IM ZENTRUM“ u. a. dem Wahlausgang in Frankreich. Darüber hinaus berichtet der ORF aktuell in den ORF-Radios, im ORF.at-Netzwerk und im TELETEXT.

