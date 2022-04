Volkspartei Leopoldstadt: Sabine Keri als Bezirksparteiobfrau wiedergewählt

Landesparteiobmann Karl Mahrer gratuliert zur Wiederwahl - Bürgerbeteiligung, Familie und Sicherheit im politischen Fokus

Wien (OTS) - Beim gestrigen Bezirksparteitag der ÖVP Leopoldstadt wurde Sabine Keri in ihrer Funktion als Bezirksparteiobfrau wiedergewählt. „Das 100-prozentige Vertrauen in uns freut mich besonders und ist gleichzeitig ein Auftrag, den gemeinsamen Weg konsequent weiterzugehen”, so Keri.

Vor allem die Themen Bürgerbeteiligung, Familie und Sicherheit seien Keri ein besonderes Anliegen. In diesem Zusammenhang stehe für Keri vor allem ein großes Projekt im Vordergrund. „Wir werden in der nächsten Zeit die Leopoldstädter Verkehrssituationen aus dem Blickwinkel der Kinder beurteilen. Wir werden dabei Gefahrenquellen und damit verbundene Lösungsvorschläge aufzeigen. Damit Kinder sicher nach Hause kommen. Denn die Sicherheit der Leopoldstädterinnen und Leopoldstädter ist uns ein großes Herzensanliegen“, so Sabine Keri. Dafür werde sich die wiedergewählte Bezirksparteiobfrau gemeinsam mit ihrem Team, das aus einer erfrischenden Mischung von neuen und arrivierten Kräften besteht, vehement einsetzen.

"Ich gratuliere Sabine Keri sehr herzlich zu ihrer Wiederwahl als Bezirksparteiobfrau der ÖVP Leopoldstadt, die die Anliegen der Leopoldstädterinnen und Leopoldstädter nicht nur im Bezirk, sondern auch im Gemeinderat vertritt. Sie ist unermüdlich im Einsatz, um den Bezirk familienfreundlicher und sicherer zu gestalten. Ich möchte auch dem gesamten Team danken und viel Erfolg für alle Vorhaben wünschen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

