Hilfe für ukrainische Mütter mit ihren Kindern durch die Eröffnung des IMMO-HUMANA-ZENTRUMS

Am 28. April 2022 ist es endlich so weit: Wir eröffnen unser erstes eigenes IMMO-HUMANA-ZENTRUM. 17 neue Wohnungen für ukrainische Mütter mit ihren Kindern

Wien/Innsbruck (OTS) - Am kommenden Sonntag, den 24. April 2022 wurde vor 25 Jahren der Verein immo-humana gegründet. Damals wie heute haben es alleinerziehende Mütter besonders schwer eine eigene Wohnung zu finden. Vor allem wenn man keine Hilfe durch Angehörige hat. In dieser Zeit konnte 1.400 Müttern und Kindern in Wohnungsnot durch Bereitstellung einer Wohnung geholfen werden.

Seit mittlerweile 13 Jahren arbeitet immo-humana an der Verwirklichung des IMMO-HUMANA-ZENTRUMS. 17 neu errichtete Wohnungen, ein Gemeinschaftsraum, eine Ordination sowie ein Lagerraum sind nun fertig und werden vorerst ukrainischen Müttern und Kindern zur Verfügung gestellt.

Anlässlich der feierlichen Eröffnung mit Dompfarrer Toni Faber laden wir zu einer

Pressekonferenz am 28. April 2022 um 11.00 Uhr

in die Räumlichkeiten des IMMO-HUMANA-ZENTRUMS,

1020 Wien, Bruno-Marek-Allee 12

herzlich ein.

Eine Mutter, welcher wir bereits im IMMO-HUMANA-ZENTRUMS eine Wohnung bereit stellen konnten, wird anwesend sein.

Mitbegründer und Vorstandsmitglied von immo-humana, Dompfarrer Toni Faber sowie Obmann Georg Slawik, informieren über die Arbeit von immo-humana und die aktuelle Situation von ukrainischen Müttern.

Datum: 28.04.2022, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

immo-humana

Verein für Mütter in Wohnungsnot

Alex Marc Fischer, MA

Burggasse 44/10, 1070 Wien

Telefon: 01/524 80 90

E-Mail: office @ immo-humana.at