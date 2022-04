Was geht, wenn nichts mehr geht? „Alles finster“ ab 25. April am ORF-1-Serienmontag

Neuer ORF-Serienevent mit Dalik, Windisch, Ebm, Schober und Fussenegger in Doppelfolgen

Wien (OTS) - „Alles finster“, nichts geht mehr. Zusammenhalt und Erfindungsreichtum sind in Kekenberg an der Della gefragt, wenn in diesem kleinen, beschaulichen Dorf irgendwo in Österreich plötzlich das Licht ausgeht. In sechs 45-minütigen Folgen erzählt der neueste ORF-Serienevent ab 25. April 2022, jeweils am ORF-1-Serienmontag in einer Doppelfolge ab 20.15 Uhr, mit Augenzwinkern und viel Humor, wie sich die Kekenberg’sche Dorfgemeinschaft organisiert, wenn europaweit der Strom ausfällt – und auch so schnell nicht wiederkommt.

Eine Near-Future-Ausnahmesituation zwischen veralteten Notfallplänen, Verschwörungstheorien und Schnapskoma ist es, mit der das hochkarätig besetzte Ensemble um Hilde Dalik, Harald Windisch, Martina Ebm, Holger Schober, Miriam Fussenegger und Tambet Tuisk konfrontiert ist. Die Lösung lautet hier: Gemeinschaft, Zusammenhalt, Erfindungsreichtum und Hoffnung. Denn nur so lässt sich jede Krise meistern. Autorin Selina Gina Kolland erzählt von einem Überleben für Anfänger, dem es trotz der angespannten Lage an Aberwitz nicht mangelt. Unter der Regie von Michi Riebl sind in weiteren Rollen u. a. Michael Edlinger, Lukas Watzl, Christian Strasser, Bettina Mittendorfer, Michael A. Grimm, Wolf Bachofner und Julia Edtmeier wild dazu entschlossen, niemals aufzugeben. Allein schon deswegen, weil warmes Bier einfach nicht das Wahre ist. „Alles finster“ ist eine Produktion der Allegro Film in Kooperation mit ORF und BR, gefördert von RTR Austria und Filmförderung Niederösterreich.

Dem Team der kleinen Gemeinde Kekenberg an der Della fehlt für das Fußballmatch des Jahres ein Spieler, da Schweinebauer Lukas (Tobias Ofenbauer) lieber mit seiner neuen Flamme Resi (Karin Lischka) ans Meer fährt. Kapitän Michi (Holger Schober) holt den Neuen, den Wiener Patrick (Michael Edlinger), in die Mannschaft. Beim Spiel gehen die Wogen hoch – bis plötzlich das Licht ausgeht: Alles finster. Nicht nur im Dorf und im Nachbarort Mucking, sondern in ganz Europa. Blackout. Vom Handy über die Lampe bis zur Klospülung – nichts geht mehr. Bürgermeister Edi (Harald Windisch) hat ebenso wenig Maßnahmen und Notfallpläne wie Major Hermann Pokorny (Wolf Bachofner) und Oberleutnant Julia Lehner (Julia Edtmeier) in der nahegelegenen Kaserne. Nur die beiden zugezogenen Deutschen Jens (Michael A. Grimm) und Carola (Bettina Mittendorfer) sind ruhig und gelassen – man fragt sich, wieso.

Noch immer gibt es keinen Strom. Dorfpfarrer Matias (Tambet Tuisk) ruft seine Gemeinde zur Notfallbesprechung zusammen, und das Gasthaus der hochschwangeren Wirtin Elisabeth (Hilde Dalik) wird zum Krisenzentrum. Schnell stellt sich heraus: In puncto Stromausfall sind alle ziemliche Nackerpatzerln. Verschwörungstheoretiker Norbert (Christian Strasser) ist davon überzeugt, dass selbstverständlich die Echsenmenschen die Weltherrschaft übernommen haben und hinter dem Blackout stehen. Die heruntergekommene Kaserne verfügt nicht einmal über ein Aggregat, wie soll da die unmittelbare Umgebung versorgt werden? Die Kekenberger starten die Operation Überleben. Nahrungs-und Trinkwasserbeschaffung haben oberste Priorität. Ausnahmsweise erweisen sich die beiden ansässigen Wiener als brauchbar: Die von einer Angststörung geplagte ehemalige Fußballkapitänin Laura (Miriam Fussenegger) und ihr Freund Patrick (Michael Edlinger) fahren mit ihrem E-Auto zum nächsten Supermarkt, um Lebensmittel zu besorgen. Doch dort sind sie nicht die einzigen.

Auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) wird „Alles finster“ als Live-Stream und für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand bereitgestellt.

Auf Flimmit (flimmit.at) können alle sechs Folgen der neuen ORF-Event-Serie „Alles finster“ bereits seit 18. April gestreamt werden.

