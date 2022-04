WKÖ-Krenn: Partnerschaftlich und zukunftsorientiert – ÖGK-Maßnahmenmix für eine attraktive kassenärztliche Versorgung

Wahlärzte sind ein wichtiger Teil des ärztlichen Versorgungssystems für die Versicherten

Wien (OTS) - „Die Gewährleistung der flächendeckenden Gesundheitsversorgung für die Versicherten ist ein Teamsport, den Sozialversicherung und Ärzteschaft gemeinsam und partnerschaftlich bewältigen. Eine ausschließliche Diskussion über das Wahlarztsystem löst die bestehenden Herausforderungen nicht“, sagt Matthias Krenn, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und zugleich Vorsitzender des ÖGK-Verwaltungsrates.

Die ÖGK setzt auf ein breites Bündel von kurz- und mittelfristigen Maßnahmen, die die Attraktivität von Kassenverträgen nachhaltig erhöhen, indem sie durch mehr Flexibilität den individuellen Lebensrealitäten der Ärztinnen und Ärzte entgegenkommen. Dazu zählen Ordinationsmodelle, die von der Einzelordination über die Gruppenpraxis und die Primärversorgungseinheit (PVE) bis zu Möglichkeiten der Anstellung und Teilzeittätigkeit reichen. Jungmediziner unterstützt die ÖGK auf dem Weg in die Selbständigkeit durch Förderung von Lehrpraxen und Workspaces, die die Übernahme oder Gründung einer Kassenordination erleichtern. In Zeiten des Wandels setzt die ÖGK zudem auf einen innovativen, multiprofessionellen Ansatz unter Einbindung weiterer Gesundheitsberufe sowie digitale Versorgungsformen, etwa über das neue Kommunikationstool Visit-e.

„Durch diesen Maßnahmenmix stellen wir sicher, dass unsere mehr als 7 Millionen Versicherten auch in Zukunft in jeder Lebenslage gut versichert sind“, so ÖGK-Obmann Krenn abschließend.(PWK166/DFS)

