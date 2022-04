Das VHS Senior*innenquiz startet wieder

Die Wiener Volkshochschulen und die Pensionist*innenklubs veranstalten ab 26. April 2022 wieder das beliebte VHS Senior*innenquiz.

Wien (OTS) - Endlich ist es so weit: Nach einer coronabedingten Pause startet am 26. April wieder das VHS Senior*innenquiz (15:00 bis 17:00 Uhr, Klub Alserstraße 71, 1080 Wien)! Auch dieses Frühjahr werden die schlauesten Senior*innen gesucht, die sich durch knifflige Fragerunden kämpfen. Das Gemeinsame steht hier im Vordergrund, denn gerätselt wird wie immer in Teams. „Das Senior*innenquiz steht seit über 30 Jahren nicht nur für Rätselspaß, sondern für soziales Miteinander. Wenn im Team die Köpfe rauchen, ist das einerseits gut für die geistige Fitness, es entstehen über gemeinsame Erlebnisse und die Freude am Wissensaustausch aber auch Freundschaften“, freut sich Herbert Schweiger über den Neustart der Quizveranstaltungen.

Madlena Komitova, Bereichsleiterin der PensionistInnenklubs für die Stadt Wien betont: „Wir bei den Klubs freuen uns alle sehr über die neuerliche Kooperation mit der VHS. Das Senior*innenquiz zählt zu unseren beliebtesten Veranstaltungen! Besonders schön finden wir das neue Angebot des Generationenquiz, bei dem Menschen aller Altersgruppen gemeinsam beim Raten Spaß haben!“

Gewinnen mit Doris Weiner

Das VHS Senior*innenquiz wird von einer echten Theaterlegende moderiert: Schauspielerin und Ehrenmitglied des Volkstheaters, Doris Weiner, führt mit Charme und Witz durch die Veranstaltungen und begleitet die Rätselfans beim Quizzen.

Zugelassen sind beim Senior*innenquiz bis zu sechs Vierer-Teams, die sich 15 kniffligen Fragen aus unterschiedlichen Themenbereichen stellen. Die Antworten darauf können zusammen in der Gruppe diskutiert und entschieden werden. Für die zwei Teams mit den meisten richtigen Antworten gibt es besonders tolle Preise zu gewinnen, alle weiteren Teams erhalten Trostpreise. Außerdem werden wieder spezielle Fragen in der so genannten „Publikumsrunde“ gestellt, bei denen alle Zuseher*innen aufgefordert sind, mitzuraten.

Neu: Generationenquiz am 14. Juni

Eine Premiere wartet auf alle Freund*innen des Denksports am 14 Juni, denn da wird generationenübergreifend und vor allem gemeinsam gerätselt (15:00 bis 17:00 Uhr, Klub Wehlistraße 164, 1020 Wien). Beim Generationenquiz dürfen alle Altersgruppen in bunt gemischten Teams gegeneinander antreten. Hierbei können maximal 10 Teams mit je vier Personen teilnehmen.

Wer miträtseln möchte, meldet sich einfach über die Pensionist*innenklubs Hotline an: +43 1 313 991 701 12. Alle weiteren Termine und Infos gibt es unter www.vhs.at/seniorenquiz.

