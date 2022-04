FPÖ – Vilimsky: Auch ORF-Propagandamaschinerie legt sich für Macron ins Zeug!

Meinungsmache im Staatsfunk ist Fall für den Stiftungsrat

Wien (OTS) - „Die linke Propagandamaschinerie im ORF scheut nicht davor zurück, sich zwei Tage vor der Präsidentenwahl in Frankreich ordentlich für Emmanuel Macron ins Zeug zu legen. Der heutige, völlig objektivitätsbefreite und hasserfüllte Beitrag in der Sendung ‚Guten Morgen Österreich‘ mit dem Titel ‚Familie Le Pen‘ zeigte einmal mehr, dass es im österreichischen Staatsfunk nicht um eine sachliche Berichterstattung über eine Wahl im Ausland geht, sondern um einseitige Stimmungsmache gegen Marine Le Pen, die sich in Frankreich auf der Überholspur befindet“, so der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky.

Diese Berichterstattung reihe sich nahtlos an die ebenfalls völlig jenseitigen Beiträge von der „Ungarn-Wahl“, als man im ORF bis zum Schluss den überwältigenden Sieg von Viktor Orban nicht anerkennen wollte. „Diese Meinungsmache im ORF ist ein klarer Fall für den Stiftungsrat“, betonte Vilimsky.

