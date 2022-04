Götze/Grüne: Stärkere Rolle von Frauen in großen Unternehmen gefordert

Post AG hat nun einen mehrheitlich weiblich besetzten Aufsichtsrat

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Sigrid Stagl und Felicia Kölliker zur Verlängerung ihrer Mandate und Carola Wahl zu ihren neuen Aufgaben im Rahmen des Aufsichtsrates der Post AG. Die drei hochqualifizierten Frauen wurden heute von der Hauptversammlung mit großer Mehrheit gewählt. Ich finde es großartig, dass im Aufsichtsrat der Post AG nun mehrheitlich Frauen vertreten sind“, freut sich Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen. Damit sind fünf der acht Personen (62,5 Prozent) im Aufsichtsrat der Post AG weiblich. In Österreich beträgt der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen aktuell nur rund 28 Prozent, in Vorständen sind es gar nur rund acht Prozent. Und das obwohl Studien zeigen, dass Frauen in Führungspositionen einen positiven Effekt auf den Unternehmenserfolg haben.

„Die Stärkung der Rolle von Frauen in der Wirtschaft ist den Grünen seit jeher ein großes Anliegen. Die Bundesregierung hat daher beschlossen, mit gutem Beispiel voran zu gehen und in Unternehmen, die mehrheitlich der öffentlichen Hand gehören, mindestens eine Frauenquote von 40 Prozent zu erzielen. Darüber hinaus ersuchte der Nationalrat die Wirtschaftsministerin im Juni vergangenen Jahres um eine Studie mit dem Ziel der Ermittlung möglicher Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, insbesondere in börsennotierten Unternehmen. Wir erwarten die Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie mit entsprechenden Empfehlungen in Kürze. Diese werden wir diskutieren und müssen dann rasch ins Handeln kommen“, hält Götze fest.

