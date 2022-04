Maschinenring hat Ferialjobs für deinen Sommer

Lust auf was Neues, das Geld und Spaß bringt?

Bei uns in Grieskirchen sind beispielsweise Ferialjobs bei der Müllabfuhr besonders beliebt, und zwar gleichermaßen bei allen Geschlechtern“, berichtet Angelika Sigl als Personalbetreuerin vom Maschinenring Grieskirchen, „Das ist nur eine Möglichkeit von vielen, die allein wir in Grieskirchen den Bewerbern bieten können. Angelika Sigl als Personalbetreuerin vom Maschinenring Grieskirchen 1/2

In unseren über 60 Maschinenring-Vertriebseinheiten in Österreich stehen interessierten Praktikumsanwärtern unsere Personal-Profis zur Seite. Täglich bringen sie passende Bewerber und Kunden zusammen. Oft sind Praktika auch ein Sprungbrett zum Einstieg in den späteren Job. Im Maschinenring haben wir jungen Arbeitnehmern sehr viel zu bieten. Unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle entsprechen dem Wunsch der Generation Y und Z mit ihrem Fokus auf die Vereinbarkeit von Beruf mit Freizeit, Familie und Privatleben Gertraud Weigl, Bundesgeschäftsführerin Maschinenring und Geschäftsführung der Zeitarbeitssparte 2/2

Linz an der Donau (OTS) - Nur noch knapp zehn Wochen bis zu den Sommerferien. Viele haben ihren Ferialjob bereits in der Tasche, denn für Sommerpraktika bewerben sich Schüler und Studenten oft Monate im Voraus. Beim Top-Arbeitgeber Maschinenring stehen auch Spätentschlossenen alle Türen offen. Bei der großen Auswahl von über 260 verschiedenen Berufsarten in nahezu allen Branchen ist sicher für alle was dabei.

Die Ansprüche der Generationen Y und Z an Sommerjobs sind hoch: Der Job sollte abwechslungsreich, gut bezahlt, spannend und am besten direkt vor der Haustüre sein. Dazu wollen sie ihre Zeit sinnvoll nutzen. Im Idealfall möchten sie flexibel sein, damit genug Zeit bleibt, um den Sommer zu genießen. Die Lösung: ein Zeitarbeitsjob beim Maschinenring. Ob Vollzeit, Teilzeit oder geringfügig, als Verstärkung im Büro, als Unterstützung in einem der Reinigungsteams, als Helfer in einer Tischlerei oder in der Produktion – es gibt viele Möglichkeiten. Vom Tageseinsatz bis zu Einsätzen für die ganzen Ferien ist alles dabei und im Sommer ist, wer gerne anpackt, auch am Bau oder im Lager gefragt.



Für Praktikanten gibt es ebenfalls viele Einsatzmöglichkeiten im Maschinenring. Sie testen gerne auch ungewöhnlichere Aufgaben. „Bei uns in Grieskirchen sind beispielsweise Ferialjobs bei der Müllabfuhr besonders beliebt, und zwar gleichermaßen bei allen Geschlechtern“, berichtet Angelika Sigl als Personalbetreuerin vom Maschinenring Grieskirchen, „Das ist nur eine Möglichkeit von vielen, die allein wir in Grieskirchen den Bewerbern bieten können.“

„In unseren über 60 Maschinenring-Vertriebseinheiten in Österreich stehen interessierten Praktikumsanwärtern unsere Personal-Profis zur Seite. Täglich bringen sie passende Bewerber und Kunden zusammen. Oft sind Praktika auch ein Sprungbrett zum Einstieg in den späteren Job. Im Maschinenring haben wir jungen Arbeitnehmern sehr viel zu bieten. Unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle entsprechen dem Wunsch der Generation Y und Z mit ihrem Fokus auf die Vereinbarkeit von Beruf mit Freizeit, Familie und Privatleben“ , so Gertraud Weigl, Bundesgeschäftsführerin Maschinenring und Geschäftsführung der Zeitarbeitssparte.

Über Maschinenring Zeitarbeit finden Spontane und Kurzentschlossene aktuell noch viele lukrative und spannende Jobs in ganz Österreich. Einfach reinklicken auf: www.maschinenring-jobs.at

Alle Jobs auf maschinenring-jobs.at Job suchen

Rückfragen & Kontakt:

Daniela Haslecker

Medien und Kommunikation Maschinenring Personal und Service

M 0664 88195591 E daniela.haslecker @ maschinenring.at