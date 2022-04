Aufsichtsrat der Österreichischen Bundesforste AG startet Ausschreibung einer Vorstandsposition

Bewerbungsfrist bis 25.5.2022 - Vorstand Mag. Georg Schöppl mit Wirkung 1.1.2023 zum Sprecher des Vorstands bestellt

Wien/Purkersdorf (OTS) - Der Aufsichtsrat der Österreichischen Bundesforste AG (ÖBf AG) schreibt planmäßig eine der beiden Vorstandspositionen des Unternehmens neu aus. „Der Aufsichtsrat hat diese Woche einstimmig die Ausschreibung für die Nachbesetzung der Vorstandsposition von Dr. Rudolf Freidhager beschlossen, der mit Ende 2022 in Pension gehen wird“, informiert der Vorsitzende des ÖBf-Aufsichtsrats DI Gerhard Mannsberger.

Der Aufsichtsrat hat ebenso entschieden, dass Mag. Georg Schöppl ab 1. Jänner 2023 die Funktion des Sprechers des Vorstands übernehmen wird. „Damit setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität und die Fortsetzung des Erfolgsweges der Österreichischen Bundesforste“, so Mannsberger. Der Aufsichtsrat legt besonderen Wert darauf, sowohl die Strategie in Richtung nachhaltige, klimafitte Waldbewirtschaftung als auch die erfolgreiche Diversifizierung des Unternehmens in den Bereichen Immobilien, Erneuerbare Energien und Dienstleistungen fortzuführen. „Schöppl verfügt über mehr als 21 Jahre Vorstandserfahrung, davon 15 Jahre als Vorstand der ÖBf AG. Er hat einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung und Diversifizierung des Unternehmens geleistet und in der Immobilienentwicklung sowie im Ausbau der Erneuerbaren Energien starke Akzente gesetzt", kommentiert Mannsberger die Bestellung Schöppls zum Vorstandssprecher.

Das nun ausgeschriebene zweite Mitglied des Vorstands soll über eine fundierte Ausbildung und ausgewiesene Managementerfahrung verfügen. „Wir suchen eine Persönlichkeit, die die Themenvielfalt und die vielfältigen Ansprüche an das Unternehmen gemeinsam mit dem Team der Bundesforste optimal abdecken kann“, so Mannsberger.

Die Ausschreibung wird ab heute, 22.4.2022, gemäß österreichischem Stellenbesetzungsgesetz veröffentlicht. Bewerbungen können bis spätestens 25.5.2022 eingereicht werden. Das Ausschreibungsverfahren wird vom Personalberatungsunternehmen Spencer Stuart Management Consulting GmbH begleitet. Die Neubesetzung erfolgt mit 1. Jänner 2023.

Weitere Informationen und Pressefotos unter www.bundesforste.at.

