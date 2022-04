18. Bezirk: „Balkan Connection“ im Türkenschanzpark

Klangvolle Auftaktveranstaltung des „Wiener Jazzfest der Bezirke“

Wien (OTS/RK) - Wegen des Erfolges in den Vorjahren hat der Verein „KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“ heuer abermals ein „Wiener Jazzfest der Bezirke“, ebenfalls bekannt unter der Bezeichnung „Wiener Jazz & Genusstage“, auf die Beine gestellt. Die klangvolle Auftaktveranstaltung in der Saison 2022 ist ein Konzert am Sonntag, 24. April, zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, im Türkenschanzpark bei der Meierei (Zugang: 18., Hasenauerstraße 56).

Diesmal präsentieren die geschätzten Wiener Jazz- und Weltmusik-Künstler Michaela Rabitsch (Trompete, Flügelhorn, Gesang) und Robert Pawlik (Gitarre) ein neues Musik-Projekt mit dem Titel „Balkan Connection“. Der Eintritt zum Konzert mit dem Motto „Währinger Jazzfrühling“ ist gratis.

Auskünfte per E-Mail einholen: office@michaelarabitsch.com

Der anstehende Musik-Nachmittag wird vom Bezirk, durch „Wien Kultur“ und weitere Partner unterstützt. Rabitsch und Pawlik spielen auf großen Bühnen, auf Festivals und in Klubs rund um den Globus, veröffentlichen CDs („Voyagers“, „Just The Two Of Us“, „Moods“, etc.) und haben wiederholt großes Lob von Musik-Fachleuten erhalten.

Bei dieser Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Vorgaben. Rabitsch und Pawlik musizieren unter dem Projekt-Namen „Balkan Connection“ mit den Freunden Edin Bosnic (Akkordeon) und Stefan „Pista“ Bartus (Bass). Die Zuhörer*innen genießen einen Mix aus Jazz und Weltmusik in aufregender Verbindung mit „dem Feuer des Balkans“. Das Publikum spürt den Charme des „Jazz Manouche“. Umrahmt werden die melodiösen Darbietungen mit Rezitationen: Der Wiener Literat Christian Schreibmüller liest Texte aus dem Buch „Ausdämpft“.

Falls es das Wetter erfordert, verlegt das „KULT“-Vereinsteam das „Balkan Connection“-Konzert auf Sonntag, 1. Mai. Erteilung von Auskünften: Telefon 0664/24 11 767 und E-Mail office@michaelarabitsch.com.

Allgemeine Informationen:

Rabitsch und Pawlik - Verein KULT: www.michaelarabitsch.com

Autor Christian Schreibmüller: www.facebook.com/christian.schreibmuller

Türkenschanzpark (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Türkenschanzpark

Türkenschanzpark (Parkanlagen in Wien): www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/tuerkenschanzpark.html

Veranstaltungen im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

