Schülerinnen schauten Starkoch über die Schulter

Probekochen als Auftakt für die sommerliche "Almkulinarik by Richard Rauch" / 14 Hüttenwirte in Schladming-Dachstein servieren wieder je ein speziell interpretiertes Gericht

Schladming/Gröbming (OTS) - Am Ende einer erfolgreichen Wintersaison bereitet sich die österreichische Urlaubsregion Schladming-Dachstein nun bereits auf den Sommer vor und setzt dabei wieder verstärkt auf die Themen Regionalität und Kulinarik. Auch heuer startet wieder gemeinsam mit dem aus der deutschen TV-Kochsendung “Küchenschlacht” bekannten Starkoch Richard Rauch ein schon bewährtes Projekt: Unter dem Titel “Almkulinarik” wird auf 14 ausgewählten Hütten entlang der zahlreichen genussvollen Wanderwege und Bikerouten je ein speziell interpretiertes Gericht serviert. Zum ersten Mal wurden diesmal die Gerichte in der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft in Gröbming kreiert und gekocht. Die Schülerinnen konnten Richard Rauch über die Schulter schauen und fleißig mithelfen >>



