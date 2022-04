Hoher Polit-Besuch in der Backwelt Pilz: Landesrat Danninger auf Stippvisite

„Backwelt Pilz ist ein wichtiger Botschafter der blau-gelben Backkultur über die Grenzen Niederösterreichs hinaus“

Linz/Schrems (OTS) - Als traditionsreicher, niederösterreichischer Familienbetrieb steht die Backwelt Pilz für modernste Backbetriebstechnik, internationalen Erfolg, sichere Arbeitsplätze im Waldviertel sowie ehrlich gelebte Nachhaltigkeit im Unternehmen und der Region. Grund genug für (Wirtschafts-) Landesrat Jochen Danninger, als Repräsentant des Landes Niederösterreich die Erfolgsstory der Backwelt Pilz aufzugreifen und sich ein genaues Bild vom Firmensitz in Schrems zu machen.

Starke Wirtschaftsstütze im Waldviertel

„Niederösterreich ist nicht nur das Land der großen Töchter und Söhne, sondern auch des zukunftsreichen Bäckerhandwerks. Gutes Brot »made in Niederösterreich« liegt stark im Trend. In den vergangenen Jahren sind besonders im Waldviertel sehr hochkarätige Bäckerei-Betriebe entstanden, die auf Regionalität und Qualität setzen. Sie tragen wesentlich zur wirtschaftlichen Stärke der Region Waldviertel bei. Daran hat die Backwelt Pilz einen großen Anteil“, erklärt LR Danninger den Hintergrund seines Besuchs und zeigte sich begeistert von der Führung durch die Produktionshallen. „Die Professionalität der Brotherstellung war beeindruckend. Es überrascht nicht, dass die Backwelt Pilz auch international stark gefragt ist und Länder wie Deutschland, Italien, die Schweiz, Tschechien, Ungarn u.v.m. auf diese Qualität setzen. Ich wünsche Johannes Pilz und seinem Team für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Mit seiner Backwelt ist er ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und ein Botschafter der blau-gelben Backkultur weit über die Grenzen Niederösterreichs hinaus“, resümiert Danninger.

Über die Backwelt Pilz



„Wir arbeiten professionell, innovativ, leistungsorientiert und zuverlässig. Dafür steht der Name Pilz“, erklärt Johannes Pilz. Dieses Versprechen hält die Backwelt in allen Bereichen.



„Schon mein Urgroßvater fertigte Brot in seinem Dampfbackofen“, erzählt Johannes Pilz. „Darauf aufbauend haben wir im Jahr 2002 in Schrems ein hochmodernes Backwerk errichtet.“ Damit war der Grundstein für die weiteren Entwicklungen gelegt. „Der Erfolgsfaktor liegt in der Verbindung aus Tradition und Moderne“, ist Pilz überzeugt. Seit ihrem Bestehen hat die Backwelt Pilz frühzeitig auf Veränderungen reagiert und an innovativen Lösungen gearbeitet. „Wir sind mit den Anforderungen des Marktes mitgewachsen und haben uns mit den Herausforderungen und unseren Kunden sehr positiv weiterentwickelt. Das werden wir in Zukunft unbedingt fortführen“, betont Johannes Pilz abschließend.



