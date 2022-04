ÖAMTC: Flughafen-Zufahrten und Stadtautobahnen am Marathon-Sonntag frei + Grafik

Clubservices navigieren Sie sicher an Ihr Ziel

Wien (OTS) - Für Autofahrende ist der Marathon-Sonntag (24. April 2022) kein Grund zum Verzweifeln. Die Tipps der ÖAMTC-Expert:innen helfen weiter:

Das Wichtigste vorweg: Alle städtischen Autobahnen und Schnellstraßen (A1, A2, A4, A22, A23 sowie S1 und S2) sind immer unbehindert befahrbar. Gesperrt sind lediglich die Abfahrten von der Südost Tangente (A23) Richtung Zentrum/Schüttelstraße und die Zufahrt von der Ost Autobahn (A4) Richtung Innenstadt, ab dem Knoten Prater, von ca. 08:00 bis 15:10 Uhr. Ausweichen kann man laut ÖAMTC über die A23-Anschlussstellen Handelskai oder Gürtel.

Auch auf die Wagramer Straße bzw. auf die Reichsbrücke kann von der Donauufer Autobahn (A22) von 04:00 bis ca. 11:00 Uhr nicht abgefahren werden.

Flughafen-Zufahrten Die Westeinfahrt ist frei, daher ist die Zufahrt zum Flughafen von Westen kommend über Hietzinger Kai, Schönbrunner Schloßstraße, Grüner Berg und Altmannsdorfer Straße zur Tangente und Ost Autobahn (A4) möglich.

Von Süden kommend kann man über die S1 fahren. Von den Bezirken 16, 17, 18, 19, 21, und 22 geht es über die Nord- bzw. Floridsdorfer Brücke - A22 - A23. Innerstädtisch empfiehlt der ÖAMTC den Handelskai als Ausweichstrecke.

Querungsmöglichkeiten der Laufstrecken Die Ringstraße kann u. a. in den Bereichen Johannesgasse, Schwarzenbergplatz, Kärntner Straße und Schottengasse gequert werden; die Linke Wienzeile über Pilgrambrücke, Reinprechtsdorfer Straße, Gürtel und Ullmannstraße; die Obere Donaustraße zeitweise über die Donaukanalbrücken. Wartezeiten müssen laut ÖAMTC aber eingeplant werden.

Ringstraße am Wochenende gesperrt Die Ringstraße ist laut ÖAMTC zwischen Stadiongasse und Schottengasse von Freitag, 22.04., 20:00, bis Sonntag, 24.04., 20:00 Uhr, durchgehend gesperrt. Grund: Auf- und Abbauten auf Höhe Burgtheater (Zielbereich).

All jene, die am Marathontag unterwegs sein müssen, finden Routenauskünfte mit Berücksichtigung aller Straßensperren sowie Umleitungen bzw. Kurzführungen des Öffentlichen Verkehrs unter www.oeamtc.at/routenplaner bzw. in der ÖAMTC-APP unter „Route finden“. Auch unter der Info-Hotline des Clubs unter 0810 120 120 (Tarif provider-abhängig) erhält man Auskünfte über Sperrzeiten und auch Querungsmöglichkeiten.

AVISO AN DIE REDAKTIONEN

Grafik zu den Straßensperren als Download unter:

https://www.oeamtc.at/wien_marathon_sperrzeiten_2022.pdf/50.606.811

Grafik der Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten zum/vom 6. und 15. Bezirk als Download unter:

https://www.oeamtc.at/vcm_zufahrt_6_15_bezirk_2022.pdf/50.606.843

Grafiken zu den Ausweichrouten als Download unter:

https://www.oeamtc.at/vcm_marathon_ausweichstrecken_2022.pdf/50.606.8

61

Grafik: ÖAMTC

Veröffentlichung honorarfrei

(Schluss)

Lasser/Dittrich

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at