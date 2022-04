Innsbruck: Tausende heute gegen Gletscher-Zerstörung auf der Straße

170.000 Unterzeichner_innen wollen Skigebietszusammenlegung Pitztal-Ötztal stoppen

Wien (OTS) - Tausende Menschen werden heute Nachmittag unter dem Motto “Bewahren, was noch übrig ist!” gegen die Zerstörung der letzten Gletscher Tirols auf die Straße gehen. Fast 170.000 hatten zuvor die Petition “Nein zur Gletscherverbauung Pitztal-Ötztal!” auf mein.aufstehn.at unterzeichnet. Heute sollen die Unterschriften auf einer 18-Meter-langen Papierrolle der Landesregierung übergeben werden.

Protestmarsch und Übergabe Petition

Wann? Fr, 22.4., ab 15:30 Uhr

Wo? Landhausplatz, Innsbruck

Redaktionen sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen! Honorarfreie Fotos werden nach der Kundgebung hier zur Verfügung gestellt.

Für fünf Skipisten sollen drei Gletscher verbaut werden

“Für nur fünf zusätzliche Skipisten wollen die Skigebietsbetreiber drei unberührte Gletscher verbauen. Damit zerstören sie die einzigartige hochalpine Naturlandschaft, die ohnehin schon durch die voranschreitende Erderhitzung bedroht ist. Das ist fahrlässig und das wollen wir verhindern”, so Gerd Estermann, pensionierter Lehrer aus Tirol. Er hat die Petition gegen die Zusammenlegung der Skigebiete vor über zwei Jahren gestartet. Bei der Zahl der Unterzeichner_innen handelt es sich um einen Rekord – noch nie haben so viele Menschen aus ganz Österreich ein lokales Thema auf mein.aufstehn.at unterstützt.

170.000 Unterzeichner_innen: Politik kommt bei klima- und umweltschädlichen Großprojekten in Zugzwang

“Unsere Botschaft an die Tiroler Landesregierung ist klar: Der Schutz der unberührten Natur muss wichtiger sein als die Profite, die man sich von der Erweiterung des Skigebiets erhofft”, so Johanna Morandell, Plattform-Managerin von mein.aufstehn.at. In den vergangenen Jahren haben sich in ganz Österreich immer wieder Bürger_innen zusammengefunden, um die Zerstörung von Naturlandschaften zu verhindern. “Vor dem Hintergrund der Klimakrise steigt das Bewusstsein für einen sorgsamen Umgang mit unserer Umwelt und damit auch der Druck auf unsere Politiker_innen, endlich zu handeln. Es ist notwendig und richtig, dass Großprojekte wie die Zusammenlegung der Skigebiete in Tirol oder der Lobau-Tunnel in Wien vor diesem Hintergrund neu bewertet werden”, so Morandell weiter.

Datum: 22.04.2022, 15:30 - 18:00 Uhr

Ort: Landhausplatz

Innsbruck, Österreich

Url: https://mein.aufstehn.at/p/gletscher

Rückfragen & Kontakt:

Johanna Morandell

Plattform-Managerin mein.aufstehn.at

Aufstehn.at – Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher Partizipation

presse @ aufstehn.at