NÖAAB holt Frauen vor den Vorhang

Am 21.04.2022 lud der NÖAAB bereits zum zweiten Mal zur Eröffnung der Webinarreihe „Frauen im NÖAAB“ ein.

St. Pölten (OTS) - Die Teilnehmerinnen nutzten das Angebot des NÖAAB und besuchten online die Kick-Off Veranstaltung. Ziel der Webinar-Reihe ist, das Wissen über relevante Themen der Arbeitswelt zu stärken. Weiters möchte der NÖAAB dazu motivieren, dass Frauen neue und herausfordernde Aufgaben übernehmen.



„Oft leisten Frauen tolle Hintergrundarbeit, schaffen es aber aufgrund von Hemmungen oder Vorurteilen nicht in die erste Reihe. Das wollen und müssen wir ändern. Besonders wichtig hierbei ist es, dass Frauen Frauen fördern und Konkurrenzdenken ein Ende gesetzt wird“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister und ergänzt: “Stolz bin ich vor allem auf unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Denn mit ihr übernimmt Niederösterreich als einziges Bundesland mit einer Frau an der Spitze eine Vorreiterrolle.“

Am 30.05. startet der erste Teil der insgesamt vierreihigen Veranstaltung. „Ich bin sehr froh darüber, dass der NÖAAB diese Möglichkeit des Austausches bietet und freue mich schon sehr auf die Zertifikatsverleihung im Sommer“, so GR DI (FH) Christina Müller, eine der Teilnehmerinnen der NÖAAB Frauenwebinar-Reihe.

