Beate Meinl-Reisinger im PULS 24 Interview: Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner soll zurücktreten

"Auf was wartet er eigentlich",fragt NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger im Interview mit Thomas Mohr im Newsroom LIVE um 22.20 Uhr auf PULS 24.

Wien (OTS) - "Ich bin wirklich sehr entsetzt, was für ein System da geschaffen wurde", sagt NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger im Interview mit PULS 24 Anchor Thomas Mohr (22.20 Uhr PULS 24). Zunächst sei es ja nur um mutmaßliche Steuerhinterziehung gegangen, "scheibchenweise" sei aber bekannt geworden, dass man "Selbstständige abgezockt" habe, "um die Partei zu finanzieren und um Funktionären ein schönes Leben zu finanzieren", so die Politikerin.

Für Meinl-Reisinger ist das "keine Wirtschaftsbund-Causa, sondern natürlich eine ÖVP-Causa". Daher fordert sie den Rücktritt von ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner. "Selbstverständlich ist mein Verständnis von politischer Verantwortung, dass der Landesparteiobmann, Landeshauptmann die Verantwortung übernehmen muss", so Meinl-Reisinger. "Er sagt ja auch, er hat's gewusst - auf was wartet er noch?"

NEOS wollen ähnliche Systeme aufdecken

Ob es ähnliche Systeme auch in anderen Bundesländern gegeben habe, wollen sich die NEOS, dort wo sie im Landtag vertreten sind, "genau anschauen". Eines sei aber klar: "Politische Verantwortung zu übernehmen, bedeutet: Wenn was schiefgeht, dass man gerade zu stehen hat", sagt Meinl-Reisinger und im Nachsatz: "Ich weiß, dass das etwas aus der Mode gekommen ist in Österreich".

Das ganze Interview - auch zum Ukraine-Krieg, der Gas-Versorgung und der hohen Inflation - sehen Sie um 22.20 Uhr auf PULS 24 oder im Livestream.

