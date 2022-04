Schülerunion begrüßt Lockerungen und pocht auf Testungen

Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger freut sich, dass Lockerungen möglich sind und die Schülerschaft trotzdem sicher ist.

Wien (OTS) - Bildungsminister Martin Polaschek verkündete bei einer gestrigen Pressekonferenz, dass die Maskenpflicht im gesamten Schulhaus fallen wird. Es ist dennoch möglich, die Maske freiwillig zu tragen und auch das Testen wird beibehalten.

Die Bundesschulsprecherin bleibt bei Ihrer Position, dass sie Lockerungsschritte begrüßt, wenn die Sicherheit der Schülerschaft gewährleistet werden kann. „Da wir sehen, dass die Zahlen sinken und wir jetzt auch den wärmeren Temperaturen immer näher kommen, freuen wir uns, dass weitere Lockerungen möglich sind. Ich appelliere dennoch an alle Schülerinnen und Schüler die Maske bei großen Menschenansammlungen im Schulhaus aufzulassen, da wir so unnötige Ansteckungen vermeiden können“, so Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger.

“Was uns schon immer wichtig war und jetzt mehr denn je, ist die Beibehaltung der regelmäßigen Testungen in der Schule. Dadurch können Infektionsketten durchbrochen und ein qualitativ hochwertiger Präsenzunterricht gewährleistet werden. Diesen brauchen die Schülerinnen und Schüler dringend!“, fügt die Bundesobfrau der Schülerunion Österreich Carina Reithmaier hinzu.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2021/22 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger kommt ebenfalls von der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Mira Lobnig

Pressesprecherin Schülerunion

mira.lobnig @ schuelerunion.at

+43 664 411 68 12