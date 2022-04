krone.at zeigt beim Wordcamp Vienna 2022, wozu WordPress wirklich fähig ist!

Die größte Printmedien-Webseite Österreichs auf WordPress sucht am 23. April am UNI Campus des Alten AKH Talente für sein Entwicklerteam.

Wien (OTS) - Zum bereits siebenten Mal findet die Veranstaltung WordCamp Vienna statt. Es werden auch heuer wieder über 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu spannenden Vorträgen und Workshops rund um WordPress und das Internet am UNI Campus des Alten AKH erwartet. Auch krone.at ist mit dabei - und zeigt am 23. April, wozu WordPress wirklich fähig ist!

Talente für Entwicklerteam gesucht

„Unsere WordCamp Vienna 2022 Teilnahme bietet uns die großartige Möglichkeit, uns direkt mit der WordPress-Community zu vernetzen und auszutauschen. Zudem nutzen wir die Gelegenheit, unser Know-how - wir betreiben immerhin eine der größten, wenn nicht die größte WordPress-Installation in Österreich - weiterzugeben und Talente für unser Entwicklerteam zu gewinnen“, freut sich Harald Kaplan, Head of IT bei krone.at, auf die Teilnahme seiner Abteilung an dem Event.

WordPress-Kennziffern zu krone.at:

wp_posts: 2.200.898 Datensätze

wp_post_meta: 50.530.594 Datensätze

5TB Traffic/Tag

Mio Requests/Tag

2-5 deployments/Tag

Teil des Developer Teams von krone.at werden

Am Stand von krone.at beim WordCamp Vienna 2022 erfährt man auch, welche Produkte die Kronen Zeitung digital anbietet, diskutiert mit dem Head of Development über die Feinheiten und Tücken des WordPress-Codings und hat die Chance, Teil des Developer Teams zu werden.

Wer WordPress-Skills besitzt, mit Symfony, Kubernetes und API’s umgehen kann, hat die Möglichkeit, sich am 23. April direkt vor Ort am UNI Campus des Alten AKH zu bewerben.

Seit 1998 für die Krone auf innovativen Wegen

Seit 1998 ist Krone Multimedia (KMM) für das Multimedia-Engagement des Krone-Verlages verantwortlich. Eine eigene Online-Mannschaft geht in Navigation und Design innovative Wege und erweitert mediengerecht erfolgreich das Angebot der Tageszeitung.

Zentral für den langjährigen Erfolg sind Experten aus den Bereichen Redaktion, Produktentwicklung, Technik, Marketing und Web, die neben tagesaktuellen News und Inhalten, laufender Weiterentwicklung des Angebots für Leser und Kunden gleichermaßen auch die beeindruckenden Wachstumsraten der Portale verantworten.

Rückfragen & Kontakt:

Krone Multimedia GesmbH & Co KG

Harald Kaplan, Head of IT krone.at

h.kaplan @ krone.at

www.krone.at