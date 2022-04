HDI Kfz-Tarif 2022 setzt Fokus auf Nachhaltigkeit

Neue Kaskopakete und Rabatte belohnen umweltfreundliche Kraftfahrzeuge

Grün denken, grün versichern – das ist Ziel der HDI. Nachhaltiges Verhalten fördern und einen Beitrag leisten, das soll auch der neue Kfz-Tarif mit Prämienvorteilen für jene Kund*innen, die sich im Sinne der Umwelt auf schadstoffreduzierte Mobilität einlassen.

Mit 25. April 2022 startet der HDI Kfz-Tarif PUNKT:GENAU mit vielen Neuerungen.

Neu ist zum Beispiel, dass der CO2-Wert, nach dem WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure), in der Kfz-Haftpflichtversicherung berücksichtigt wird; weniger Schadstoffe, weniger Prämie. Auch werden Hybrid- und E-Fahrzeuge gesondert betrachtet und mit Umweltprämien belohnt.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Kaskoversicherung gelegt. Zusätzlich zu den ohnehin schon hohen Produktstandards, gibt es nun optionale Pakete, die individuell auf die jeweilige Antriebsart abgestimmt sind.

So kann das „E-Paket", ein Vorsorgepaket für Elektro- und Hybridfahrzeuge, als optionaler Leistungsbaustein in den Kaskovarianten Voll- und Teilkasko beantragt werden. Dieses bietet unter anderem Versicherungsschutz für die mitversicherte Wallbox, für Schäden durch indirekten Blitzschlag sowie Schäden durch Hackerangriffe.

Einen Deckungsbaustein für Verbrennungsmotoren und hybride Fahrzeuge gibt es selbstverständlich auch; das KaskoPLUS-Paket. Dieses Vollkaskopaket beinhaltet eine Eigenschadenversicherung und eine Neuwertentschädigung.

„Bei der Produktentwicklung haben wir darauf geachtet, sicherzustellen, dass der Tarif jedenfalls auch jene Merkmale enthält, die in Richtung Nachhaltigkeit abzielen", berichtet Doris Schiebel, Leiterin der Fachabteilung für Privat-Sparten.

„Abgestimmt auf veränderte Bedürfnisse und Verhaltensweisen unserer Kund*innen sowie Änderungen in der Gesetzgebung haben wir einen Tarif gestaltet, der PUNKT:GENAU passt. Unabhängig von der Antriebsart gibt es jedenfalls attraktive Versicherungslösungen. Nachhaltige Kaufentscheidungen, wie etwa die kostenintensive Anschaffung von E-Fahrzeugen, sollen gefördert werden. Gleichzeitig werden ebenso jene belohnt, die zwar weiterhin auf Verbrennungsmotoren setzen, aber dabei auf einen geringeren CO2-Ausstoß achten – weniger CO2-Wert bedeutet weniger Prämie."

Neben attraktiven Neuerungen ist aber auch Altbewährtes bestehen geblieben. So dürfen sich Kund*innen nach wie vor über sieben zusätzliche Bonusstufen mit jährlicher Vorrückung, die für 3 Monate kostenfrei ausgestellte große Internationale Versicherungskarte sowie 11% Rabatt im HDI Werkstattnetz freuen. Dieses ist mit über 200 Partnerwerkstätten in ganz Österreich vertreten und bietet auch Selbstzahler*innen in der Haftpflicht Ermäßigungen (z.B. Jahresservice), sofern die gewählte Werkstätte die Serviceleistung „Mechanik" anbietet. Kasko-Versicherte sparen bei HDI Partnerwerkstätten zudem den halben Selbstbehalt. So wird sichergestellt, dass Fahrzeugbesitzer*innen bei HDI und deren Partnern bestmöglich beraten und versichert sind.

Als Unternehmen, das sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliches Handeln im Betriebsalltag legt, war es HDI ein Anliegen, auch in der Kfz-Versicherung die grüne Linie zu verstärken und ein Zeichen hin zu mehr CO2-Reduktion zu setzen.

„Unser Fokus muss darauf liegen, dass wir Entscheidungen treffen, die eine lebenswerte Welt für künftige Generationen sicherstellen. Dabei sind wir uns unserer Verantwortung als Unternehmen bewusst. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit nicht nur, dass erwirtschaftete Gewinne in nachhaltige Investments fließen, sondern dass diese Gewinne bereits umwelt- und sozialverträglich erwirtschaftet werden und wir auch in unserer tagtäglichen Arbeit entsprechend agieren. Dazu soll auch unser neuer Kfz-Tarif 2022 einen Beitrag leisten", erklärt Günther Weiß, Vorstandsvorsitzender der HDI Versicherung AG.

