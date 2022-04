Spendenaktion der Österreichischen Lotterien bringt 1,6 Millionen Euro für „NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine“ ein

Österreichische Lotterien lukrierten über besondere Aktion 800.000 Euro, Bundesregierung verdoppelt den Betrag

Wien (OTS) - Die Österreichischen Lotterien haben im Rahmen von NACHBAR IN NOT eine rasche Spendenaktion aufgezogen. In nur einer Woche wurde ein Betrag von 800.000 Euro für den Hilfsfonds von NACHBAR IN NOT gesammelt. Die Bundesregierung verdoppelt die Spendensumme.

Die Aktion der Österreichischen Lotterien für NACHBAR IN NOT, die zwischen dem 11. und 17. April 2022 stattfand, lief dabei folgendermaßen ab: Über den Zeitraum von einer Woche wurden pro Tipp der Österreicherinnen und Österreicher 5 Cent aus dem Ertrag der Österreichischen Lotterien im Spendentopf gesammelt. So kam eine Spendensumme von 739.645,95 Euro zusammen, die von den Österreichischen Lotterien auf 800.000 Euro aufgerundet wurde.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Ich möchte mich herzlich bei den Österreichischen Lotterien für diese großartige Initiative bedanken, die in wenigen Tagen eine so beeindruckende Spendensumme lukrieren konnte. Jeder einzelne Beitrag hilft, das Leid der betroffenen Menschen in der Ukraine zu lindern.“

Generaldirektor der Österreichischen Lotterien Erwin van Lambaart:

„Wir haben angekündigt, eine Woche lang fünf Cent pro Tipp auf all unsere Spiele zu spenden. Zusammengekommen sind so über 700.000 Euro, natürlich haben wir als Österreichische Lotterien auf 800.000 Euro aufgerundet. Wer schnell hilft, hilft doppelt, sagt man. Dank der Österreichischen Bundesregierung konnten wir aber nicht nur im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich doppelt helfen, da nun 1,6 Millionen Euro dorthin fließen, wo aktuell Hilfe für die Menschen am nötigsten ist.“

Kontonummer der Aktion „Hilfe für die Ukraine“:

NACHBAR IN NOT

IBAN: AT21 2011 1400 4004 4003

BIC: GIBAATWWXXX

