SJ-Toumi: „Energiewende jetzt - statt Öl und Gas von Kriegstreibern!”

Medienaktion der Sozialistischen Jugend Wien anlässlich der Fackelzugkampagne “Dem Krieg keinen Frieden!”

Aufgrund des russischen Angriffskrieges tourt Bundeskanzler Nehammer in den Nahen Osten, um dort Öl und Gas von anderen Kriegstreiber-Ländern wie Katar einzukaufen. Das ist eine scheinheilige Augenauswischerei. Egal ob in Bezug auf Russland, Katar oder jedem anderen Staat: Anstatt weiterhin mit Diktatoren und Autokraten zu kuscheln, die Menschenrechte missachten und Kriege finanzieren, sollte die Bundesregierung endlich mit voller Kraft die Energiewende in Österreich anpacken Rihab Toumi, SJ Wien

Wien (OTS) - “ Aufgrund des russischen Angriffskrieges tourt Bundeskanzler Nehammer in den Nahen Osten, um dort Öl und Gas von anderen Kriegstreiber-Ländern wie Katar einzukaufen. Das ist eine scheinheilige Augenauswischerei. Egal ob in Bezug auf Russland, Katar oder jedem anderen Staat: Anstatt weiterhin mit Diktatoren und Autokraten zu kuscheln, die Menschenrechte missachten und Kriege finanzieren, sollte die Bundesregierung endlich mit voller Kraft die Energiewende in Österreich anpacken ” sagt Rihab Toumi, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien.



Die Sozialistische Jugend Wien veranstaltet dazu am Freitag eine Medienaktion, bei der die Scheinheiligkeit der Bundesregierung kritisiert wird.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wo: Vor dem Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien

Wann: 22.04.2022, 9:30





Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Wien

Paul Patscheider

Landessekretär

069917138713

paul.patscheider @ sj-wien.at