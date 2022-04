Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 22.4.: Fiskalrats-Chef Christoph Badelt im Interview

Wien (OTS) - Präsident des Fiskalrates Christoph Badelt ist bei Maria Kern zu Gast in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 22. April um 9.42 Uhr in Ö1.

Diese Woche hat Finanzminister Magnus Brunner bekanntgegeben, dass das im Herbst beschlossene Budget aufgeschnürt werden muss. Der Grund sind die Folgen des Ukraine-Kriegs, vor allem die schwächer werdende Konjunktur und die massive Inflation. Was sagt der Präsident des Fiskalrates Christoph Badelt dazu, dass die Staatsfinanzen nach zwei Jahren Pandemie und Hilfen in Milliarden-Höhe erneut stark unter Druck geraten? Wie beurteilt er die Forderung von Sozialpartnern nach weiteren Hilfen, um die stark gestiegenen Preise abzufedern? Und wie lange werden wir noch mit Inflationsraten wie vor 40 Jahren kämpfen müssen? Antworten auf all diese und noch weitere Fragen gibt Ex-Wifo-Chef Christoph Badelt im Saldo-Interview mit Maria Kern.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 36069/19121

bernadette.aigner @ orf.at