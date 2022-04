Wöginger: Die Pflege ist und bleibt besonders wichtiger sozialpolitischer Schwerpunkt

Pflegereform, Teuerung sowie russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine zentrale Themen der ÖVP-Klubobleute-Tagung in Vorarlberg

Wien (OTS) - „Die Pflege und dabei anstehende notwendige Reformen sind und bleiben ein besonders wichtiger sozialpolitischer Schwerpunkt in der Arbeit der Volkspartei“, betont ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Rande der gestern und heute in Vorarlberg stattfindenden Tagung der Klubobleute der Volkspartei in den Landtagen und im Nationalrat. Wesentlich sei hier das „konsequente Beschreiten des Pfades hin zur geplanten Pflegereform“, etwa durch Maßnahmen wie die Einführung der Pflegelehre. Diese sei ein tragender Pfeiler für die Verfügbarkeit von ausreichend Pflegepersonal in der Zukunft, der entsprechende Bedarf werde immer größer.



Wöginger: „Es herrscht zwischen allen Klubobleuten der ÖVP-Fraktionen in den Landtagen und im Parlament Übereinstimmung, hier die notwendigen Schritte zu setzen. So sei das Konzept der Pflegelehre ein Best-Practice-Modell, das sich beispielsweise in der Schweiz jahrelang erfolgreich bewährt habe. Die unmittelbare Nachbarschaft Vorarlbergs mache das Bundesland daher zum idealen Standort für das erste Pilotprojekt ‚Pflegelehre‘ und für einen grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch. Es sei überdies erfreulich, dass auch die anderen Bundesländer entsprechende Projekte initiieren wollen bzw. bereits planen“, so der ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher der Volkspartei.



Daneben stand bei der Tagung in Bregenz auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auf der Tagesordnung – hier bekennen sich die Klubobleute klar zur Fortsetzung der aktiven österreichischen Neutralitätspolitik sowie zur Rolle Österreichs als Vermittler und Wegbereiter eines friedensstiftenden Dialogs. „Bundeskanzler Karl Nehammer hat hier international eine Vorreiterrolle eingenommen und sowohl mit dem ukrainischen als auch dem russischen Staatspräsidenten das Gespräch gesucht“, so Wöginger. National stünden außerdem die derzeitige Teuerungswelle – gegen welche die Bundesregierung mit Paketen im Ausmaß von 3,7 Milliarden Euro rasch gegengesteuert hat – sowie das leistbare Wohnen im Fokus. „Auch hier sind wir uns einig, dass Bund und Länder gemeinsam diese Herausforderungen bewältigen sollen“, unterstreicht der ÖVP-Klubobmann, der abschließend sagt: „Die Volkspartei steht in allen neun Bundesländern, im National- und Bundesrat sowie im Europaparlament für eine Politik im Sinne der Menschen und des Landes. Wir werden unsere Verantwortung auf allen Ebenen auch weiterhin mit ganzer Kraft wahrnehmen und für Wohlstand, Arbeitsplätze und Sicherheit arbeiten.“ (Schluss)

