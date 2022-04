Canon ist Premiumpartner beim Surf Opening 2022

Action & Lifestyle am Neusiedlersee vom 27. April bis 1. Mai 2022

Wir freuen uns wirklich sehr, dass das Surf Opening nach zwei Jahren Pause endlich wieder mit Publikumsbeteiligung stattfinden kann und vor allem auch, dass wir als Canon mit einem breiten Markenauftritt wieder mit dabei sind. Das Event bietet für uns den optimalen Rahmen, unsere Brand zu präsentieren und in den direkten Kontakt mit unseren Kund:innen und neuen Zielgruppen zu treten Doris Kleinrath, Channel Marketing Manager Retail ITCG bei Canon Austria 1/3

Super, Canon auch heuer wieder am Strand des Neusiedler Sees begrüßen zu dürfen. Diese seit Jahren großartig funktionierende Zusammenarbeit ist etwas, worauf wir sehr stolz sind Mike Pichura, Surf Opening Organisation 2/3

Die besten Voraussetzungen, um sein Equipment zu testen, seine fotografischen Fähigkeiten zu verbessern und einzigartige Momente in Fotos festzuhalten David Pichler, Canon Academy Gasttrainer 3/3

Wien (OTS) - Vom 27. April bis 1. Mai 2022 feiert das Surf Opening am Neusiedlersee sein Comeback. Ganz vorne mit dabei ist Premiumpartner Canon. In der Canon Area direkt an der Promenade dreht sich alles um „Storytelling“. Während der Veranstaltung können Canon Kameras, Objektive und Ferngläser gratis ausgeliehen und getestet werden. Abgerundet wird das Angebot mit einer großzügigen Druck-Area, in der die Besucher:innen ihre Erinnerungen ausdrucken können. Für alle, die mehr Action suchen und den Athlet:innen ganz nah sein wollen, gibt es exklusive Sportfotografie-Workshops mit Canon Academy Gastdozent David Pichler.

Partnerschaft seit dem Jahr 2018

„ Wir freuen uns wirklich sehr, dass das Surf Opening nach zwei Jahren Pause endlich wieder mit Publikumsbeteiligung stattfinden kann und vor allem auch, dass wir als Canon mit einem breiten Markenauftritt wieder mit dabei sind. Das Event bietet für uns den optimalen Rahmen, unsere Brand zu präsentieren und in den direkten Kontakt mit unseren Kund:innen und neuen Zielgruppen zu treten ", erklärt Doris Kleinrath, Channel Marketing Manager Retail ITCG bei Canon Austria. „ Super, Canon auch heuer wieder am Strand des Neusiedler Sees begrüßen zu dürfen. Diese seit Jahren großartig funktionierende Zusammenarbeit ist etwas, worauf wir sehr stolz sind “, erklärt Mike Piechura "DaMike", Surf Opening Organisation. „Die Foto Walks und Workshops mit David sind für Fotobegeisterte die beste Möglichkeit, ihr Wissen zu vertiefen und den einen oder anderen Trick zu lernen. Die Rider aus aller Welt werden heuer wieder ihr Bestes geben, um spektakuläre Moves in den See zu zaubern - ihr müsst nur noch abdrücken“, schließt Piechura.

Die Canon Touch & Try - Area

Nach dem Canon Motto „Live for the story“ dreht sich in der Canon Area drei Tage lang alles darum, mit Fotos Geschichten zu erzählen. Kameras, Objektive und Ferngläser können von Fotograf:innen und Besucher:innen des Surfspektakels ausgeliehen und auf Herz und Nieren getestet werden. Besonders mit der Canon PowerShot ZOOM, einem digitalen Fernglas mit Foto- und Videofunktionen und einem Zoom für drei verschiedene Brennweiten, verpasst man keine Aufnahme mehr, egal wie weit entfernt man ist. Die Kamera ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht es, das Geschehen aus nächster Nähe zu genießen. Canon bietet darüber hinaus den Besucher:innen das Ausdrucken von Fotos und wird mit einer analogen Social Media Wall überraschen.

Foto Walks mit David Pichler

Auf den Foto Walks am 30. April führt der Profifotograf die Teilnehmer:innen durch das gesamte Festivalgelände und ermöglicht ihnen dadurch einen ausgiebigen Blick hinter die Kulissen einer großen Veranstaltung. Portraits und ungewöhnliche Blickwinkel werden Anfänger:innen und all jene, die darüber nachdenken sich eine eigene Kamera zuzulegen, begeistern. Für jeweils zwei Workshop-Stunden wird das gesamte Surf Worldcup Gelände zum spannenden Motivparadies.

Sport-Fotografie-Workshops mit David Pichler

Mit den Canon Sport-Fotografie Workshops sind die Teilnehmer:innen bei diesem Highclass Event mittendrin statt nur dabei. Der Zutritt zum Lager der Fahrer:innen ermöglicht persönliche Begegnungen und einen exklusiven Blick ins Herz des Surf Openings. Während der Wettbewerbe sind die Teilnehmer:innen hautnah am Geschehen. „ Die besten Voraussetzungen, um sein Equipment zu testen, seine fotografischen Fähigkeiten zu verbessern und einzigartige Momente in Fotos festzuhalten “, freut sich Canon Academy Gasttrainer David Pichler auf die Workshops. Die Teilnahmegebühr inkludiert den Zugang zum Gelände des Surf Openings 2022, zur Surfers Rider-Area, eine Motorbootfahrt auf dem Juryboot (wenn der See einen entsprechenden Wasserstand hat), Canon Leihequipment, Tipps & Tricks vom Trainer in Theorie und Praxis sowie Schulungsunterlagen zum Thema Sportfotografie.

Infos zu Preisen, Anmeldung und Details zu den Workshops gibt es hier.



Preise, Anmeldung und Details zu den Workshops HIER

Rückfragen & Kontakt:

Sabrina Lucia Rachor

Corporate Communication & Marketing Services

E: sabrina-lucia.rachor @ canon.at

M: +4367681661769