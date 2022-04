Die Vienna Sports World 2022 in der Marx Halle

Kunst und Sport an einem Ort: Vergünstigter Eintritt für VCM Gemeldete bei „KLIMT - The Immersive Experience“

Wien (OTS) - Der Countdown läuft, denn am Sonntag, 24. April wird der 39. Vienna City Marathon ausgetragen. Im Vorfeld kommen alle angemeldeten LäuferInnen in die MARX HALLE um sich am Freitag, 22. und Samstag, 23. April ihre Startunterlagen und eine große Portion Motivation zu holen. Mit mehr als 60 AusstellerInnen und Marken gilt die Vienna Sports World als Österreichs größte und vielfältigste Sport- Publikumsmesse.

Alles was das Sportlerherz begehrt, exklusive Messeangebote und Medical Center

Alle Sportfans sind bei freiem Eintritt eingeladen im reichhaltigen Angebot endlos zu stöbern – ganz gleich ob Textilien oder Souvenirs, Equipment oder Ernährungsprodukte. AusstellerInnen aus den Bereichen Sport, Gesundheit, Outdoor und Reisen präsentieren ihr Sortiment und ihre Dienstleistungen und haben spezielle Messe-Angebote mit im Gepäck. Dazu gibt es im historischen Ambiente auf 6000m2 noch attraktive Preise zu gewinnen, die verschiedensten Testmöglichkeiten und natürlich exklusive Messeangebote. Zur Einstimmung auf den Vienna City Marathon gibt es hier auch die offizielle VCM Event Kollektion Produkte. Für alle, die gesundheitliche Probleme und Anliegen haben, ist das VCM Medical Center DIE kompetente Anlaufstelle.

Termine

Freitag, 22. April 2022 von 10.00 bis 19.00 Uhr und

Samstag, 23. April 2022 von 10.00 bis 19.00 Uhr

in der Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Der Eintritt zur Vienna Sports World ist frei!

„KLIMT - The Immersive Experience“ ab 22. April in Wien in der Marx Halle

Diese Ausstellung ist ein völlig neu konzipiertes Multimedia-Spektakel, das auf noch nie zuvor gesehene Art und Weise die weltberühmten Kunstwerke von Gustav Klimt (1862 – 1918) präsentiert: „KLIMT – The Immersive Experience“. Die Gemälde des österreichischen Künstlers werden mit Hilfe von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume zum Leben erweckt.

Vienna City Marathon-Rabatt:

2€ Rabatt auf Erwachsenen- und 4€ Rabatt auf Familien-Tickets – erhältlich bei Vorlage des Gutscheins aus der VCM 2022 App und aus dem digitalen Gutscheinheft unter www.vienna-marathon.com an der Tageskasse. Gültig bis 15.5.2022

